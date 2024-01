Motorola RIZR Dual è uno smartphone “atipico”, pieghevole e rollable insieme

Di recente è trapelato un interessante brevetto di Samsung che mostra un telefono molto particolare, quadrato e con display estendibile. Le stranezze non sono ancora finite ma stavolta tocca ad un brand differente. Motorola ha brevettato un dispositivo che potremmo chiamare RIZR Dual, uno smartphone che unisce insieme le caratteristiche dei un dispositivo pieghevole ed un rollable. Si tratta di un form factor inedito e decisamente atipico!

Motorola RIZR Dual brevettato dall’azienda: un form factor mai visto prima, ma sarà funzionale?

Crediti: Websiterating x xleaks7

Questa non è la prima volta che Motorola viene associata ad uno smartphone particolare: lo scorso ottobre la compagnia ha stupito tutti con un concept phone flessibile in grado di trasformarsi perfino in un indossabile. Inoltre Lenovo (casa madre del brand) ha già mostrato dei concept rollable, sia di smartphone che di notebook. Tuttavia i display estendibili presentano ancora delle limitazioni e dei problemi di produzione e non è dato di sapere se e quando diventeranno un trend (alla stregua dei foldable). Intanto i lavori continuano dietro le quindi, come dimostra il brevetto dedicato a Motorola RIZR Dual.

Crediti: Websiterating x xleaks7

Ovviamente trattandosi di un brevetto non sappiamo se questo particolare telefono vedrà mai la luce: potrebbe restare nel cassetto per sempre, ma rappresenta una finestra interessante sul possibile futuro del form factor dei telefoni. Il dispositivo si presenta come uno smartphone pieghevole: da chiuso le dimensioni sono estremamente compatte e la magia avviene una volta aperto. Quando lo schermo viene dischiuso è possibile ampliare ulteriormente lo spazio grazie a due display estendibili sia lateralmente che lungo il bordo superiore. È presente un controller in grado di rilevare la posizione del dispositivo e, una volta aperto, di estendere la superficie dello schermo fino a quattro volte.

Crediti: Websiterating x xleaks7

Si tratta di certo di una novità assoluta visto il form factor inedito; tuttavia non mancano dei problemi sia strutturali che estetici. L’idea di avere un telefono compatto ma in grado di offrire uno schermo enorme è allettante ma resta da vedere quanto sia fattibile allo stato attuale. Comunque ricordiamo che Motorola RIZR Dual è solo un brevetto, quindi non è detto che si concretizzi.

