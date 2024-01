Recensione Timekettle WT2 Edge: traduzioni simultanee direttamente in cuffia!

Viaggiare è stupendo, ma non tutti hanno la stessa comprensione delle lingue e spesso ritrovarsi senza modo di comunicare con gli altri può essere davvero fastidioso. Per ovviare a questo problema, Timekettle ha realizzato uno strumento davvero incredibile che permette di ottenere una traduzione simultanea semplicemente ascoltando chi parla una lingua differente dalla nostra. Scoprite le meraviglie delle cuffie WT2 Edge in questa nostra recensione.

Recensione Timekettle WT2 Edge

Design e materiali

Gli auricolari del traduttore Timekettle WT2 Edge offrono un elegante design semi in-ear in una sgargiante colorazione bianca lucida che mette ancor più in risalto il particolare LED circolare posizionato sul dorso delle cuffie. Lo stile ricorda molto quello delle AirPods di Apple, ma con un gambo decisamente più allungato per favorire meglio le funzionalità particolarmente legate al microfono.

La custodia a conchiglia accoglie magneticamente i due auricolari, anch’essa completamente bianca e caratterizzata da quattro LED bianchi che indicano lo stato della batteria della base di ricarica. Sul retro, invece, troviamo il connettore USB-C utilizzato per la ricarica, con il cavo incluso in confezione forse un po’ troppo corto. Le cuffie sono particolarmente comode da indossare, anche grazie agli archetti inclusi in confezione che possono essere montati per avvolgere meglio l’orecchio ed evitare cadute rovinose.

In confezione, inoltre, sono inclusi anche due diverse coppie di gommini che, avvolgendo completamente l’auricolare, permettono alle cuffie di adagiarsi al meglio nell’orecchio. In questo modo il suono sarà più compresso all’interno del padiglione auricolare e non si disperderà inutilmente all’esterno.

Traduzione e suono

Per quanto ci si possa ascoltare anche la musica, queste cuffie sono da considerarsi uno strumento unico nel suo genere per la traduzione simultanea delle lingue. Grazie al doppio microfono e al RNNVAD (Recurrent Neural Network Voice Activity Detection), il dispositivo traduttore Timekettle WT2 Edge sono in grado di ascoltare le voci di chi ci circonda e tradurle automaticamente, proponendo poi in cuffie la traduzione completa della frase appena ascoltata. Tramite l’app Timekettle, disponibile sia su iOS che su Android, è possibile impostare la modalità d’uso preferita, così come le lingue da tradurre.

Una volta collegate le cuffie traduttore, vanno registrati tramite Bluetooth entrambi gli auricolari, l’app ci proporrà ben quattro modalità d’utilizzo e ben 40 lingue (e 93 accenti) da poter tradurre online. Per la modalità offline, invece, sono disponibili solo 13 coppie di lingue, acquistabili tramite valuta proprietaria chiamata Fish al costo di 5 token. In confezione, tuttavia, è inclusa una card da riscattare con ben 30 token che vi assicurerà almeno 6 coppie di lingue da tradurre. Vale la pena sottolineare, però, che in nessuna delle 13 coppie è presente l’italiano, quindi noi dovremo sempre accontentarci della modalità online.

La prima modalità che possiamo sfruttare con Timekettle WT2 Edge è quella denominata “Simulatanea“, ovvero ogni persona indossa un auricolare e parla faccia a faccia o fianco a fianco. Questa modalità può essere utilizzata totalmente senza mani, semplicemente parlando con l’auricolare indossato in modo che il sistema traduca le frasi dalla lingua straniera alla nostra. Nella modalità “Ascolto“, invece, viene utilizzato il microfono dello smartphone e vengono tradotti in cuffia tutti i discorsi in lingua straniera che vengono percepiti.

La modalità “Altoparlante” è molto simile alla precedente, ma funziona essenzialmente quando il discorso è intrattenuto da due persone: si indossano entrambi gli auricolari mentre la persona che parla una lingua straniera comunica attraverso il microfono dello smartphone. Con la modalità “Tocco“, invece, ogni persona indossa un auricolare e parla faccia a faccia, facendo però tap sull’icona del microfono sullo smartphone quando è il proprio turno, in modo da tradurre da una lingua all’altra entrambe le voci. In tutte le modalità utilizzate, la traduzione viene salvata anche all’interno dell’app e può essere esportata: una funzione molto utile nel caso in cui si dovessero tradurre lezioni oppure eventi.

La qualità del suono del traduttore è davvero molto buona e durante i nostri test abbiamo potuto evidenziare come le frasi vengano ben comprese e le traduzioni siano precise e molto comprensibili quando pronunciate dal sistema all’interno delle cuffie. L’autonomia è di quasi 3 ore di traduzioni continue, mentre con la custodia di ricarica si guadagnano nel complesso quasi 12 ore di riproduzione. Ottimo invece il tempo di ricarica: tramite connessione USB-C la custodia sarà ripristinata al 100% in meno di 90 minuti.

Recensione Timekettle WT2 Edge: prezzo e considerazioni

Timekettle WT2 Edge è uno strumento davvero unico per le traduzioni simultanee, sia quando si tratta di dover conversare con una persona che parla una lingua diversa dalla nostra, sia quando più semplicemente si devono chiedere indicazioni in terra straniera. Le tante modalità d’uso messe a disposizione tramite l’app ufficiale rendono questi auricolari traduttore perfetti per ogni occasione, ma il prezzo non è sicuramente basso. Per la versione con 30 crediti Fish il prezzo di listino è di 349€, che scende a 299€ nel caso in cui si voglia sfruttare soltanto la traduzione online. Se siete abituati a viaggiare spesso, questo strumento potrebbe sicuramente tornarvi utile (soprattutto se siete studenti in Erasmus all’estero): assolutamente consigliato!

