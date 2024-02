Redmi Monitor G Pro 27 è il nuovo display da gaming con Mini LED, per performance al top

La costola di Xiaomi ha lanciato sul mercato asiatico vari display tra soluzioni low budget e modelli da gaming con prestazioni al top. Il nuovo Redmi Monitor G pro 27 rappresenta la scelta perfetta per chi punta alle performance: si tratta di uno schermo votato al gaming, con tecnologia Mini LED e caratteristiche niente male, il tutto proposto ad un prezzo accessibile.

Redmi Monitor G Pro 27 è il nuovo display da gaming di Xiaomi, con tecnologia Mini LED: tutto su caratteristiche e prezzo

Crediti: Redmi

Com’è facile intuire fin da subito, la vera chicca del nuovo monitor da gaming di Redmi è proprio la tecnologia mini LED. Il dispositivo è dotato di uno schermo da 27″ QHD (2.560 x 1.440 pixel) con 4.608 particelle LED e 1.152 zone di retroilluminazione, che consentono di avere una gestione precisa ed impeccabile delle luminosità e dei dettagli presenti sullo schermo. Il display presenta una luminosità di picco di 1.000 nit, la funzione di retro illuminazione dinamica, un rapporto di contrasto 1000000:1 e il supporto HDR1000. Tra le altre caratteristiche abbiamo un refresh rate fino a 180 Hz, un tempo di risposta di 1 ms, il supporto alla tecnologia FreeSync, una profondità del colore di 10 bit, 100% della gamma sRGB, 99% DCI-P3, 97% Adobe RGB ed una precisione di ΔE<2.

Crediti: Redmi

Non manca la certificazione TUV per la resa anti-luci blu mentre in termini di design ci troviamo alle prese con un monitor con bordi super ottimizzati su tre lati ed un look da gaming. Lo schermo può essere posizionato con la massima libertà e può anche essere regolato in verticale. Presenti all’appello due porte DP 1.4 e due ingressi HDMI 2.0. Il nuovo Redmi Monitor G Pro 27 è stato lanciato in patria al prezzo di circa 286€ al cambio attuale, ossia 2.199 CNY.

