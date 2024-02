La compagnia di Pete Lau è stata abbastanza celere nel rilascio dell’ultima versione di Android per OnePlus 11, ma sono passati un po’ di mesi dal lancio del suo primo smartphone pieghevole. Per fortuna l’attesa è finita: OnePlus Open comincia a ricevere l’aggiornamento ad Android 14 stabile, ovviamente tramite OxygenOS 14, ultima incarnazione dell’interfaccia proprietaria Global dell’azienda.

OnePlus Open si aggiorna ad Android 14: tutte le novità per il pieghevole del brand

Nel momento in cui scriviamo, solo gli utenti indiani stanno beneficiando del nuovo update, con la versione CPH2551_14.0.0.400(EX01). Tuttavia è molto probabile che il rilascio avverrà a stretto giro anche nelle altre aree Global, Europa compresa. L’aggiornamento ad Android 14 e alla OxygenOS 14 per OnePlus Open porta con sé il nuovo stile Aquamorphic e nuove funzionalità. Qui trovate il download dell’update ma ricordiamo che si tratta della versione INDIANA. Di seguito il changelog completo, in questo caso condiviso da ogni regione.

Efficienza intelligente

Aggiunto File Dock, dove è possibile trascinare e rilasciare per trasferire contenuti tra app e dispositivi.

Aggiunta Content Extraction, una funzione che può riconoscere ed estrarre testo e immagini dallo schermo con un solo tocco.

Aggiunta Smart Cutout, una funzione che può separare più soggetti in una foto dallo sfondo per la copia o la condivisione.

Connettività tra dispositivi

Migliora Shelf aggiungendo altri consigli sui widget.

Sicurezza e privacy

Migliorata la gestione delle autorizzazioni relative a foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app.

Ottimizzazione delle prestazioni

Migliorata la stabilità del sistema, la velocità di avvio delle app e la scorrevolezza delle animazioni.

Aquamorphic Design

Nuovo Aquamorphic Design con uno stile di colore naturale, delicato e più chiaro per un’esperienza di colore più confortevole.

Aggiunte suonerie a tema Aquamorphic e rinnovati i suoni di notifica del sistema.

Migliorate le animazioni di sistema rendendole ancora più fluide.

Assistenza all’utente

Aggiunto un nuovo AOD per mostra le emissioni di carbonio risparmiare camminando anziché guidando l’auto.

