Nuovo aggiornamento per Telegram: chat salvate, tag e media condivisi

Tramite le storie presenti direttamente nell’applicazione, Telegram ha annunciato le novità in arrivo nel celebre servizio di messaggistica istantanea con l’ultimo aggiornamento. La nuova versione introduce un nuovo modo di consultare i messaggi salvati, con la possibilità di aggiunge dei tag per facilitare la catalogazione ed una sezione interamente dedicata ai file condivisi.

Ritrovare i messaggi più importanti è più semplice grazie al nuovo aggiornamento di Telegram

Crediti: Telegram

Con il nuovo aggiornamento di Telegram disponibile da oggi su Android e iOS, gli utenti potranno consultare i messaggi salvati suddivisi direttamente per chat. In questo modo sarà più semplice recuperare i messaggi più importanti conservati per ogni singola conversazione con gli utenti nella propria rubrica. I più organizzati, invece, potranno sfruttare anche i nuovi tag per catalogare i messaggi in base alle esigenze.

I tag, inoltre, possono essere applicati anche ai file multimediali come fotografie, immagini, video, musica e tanto altro, per consultarli facilmente attraverso la nuova sezione media presente nei dettagli delle conversazioni. Per usufruire di queste nuove funzioni non dovrete far altro che aggiornare l’app tramite il Play Store di Google oppure l’App Store di Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le