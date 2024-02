Xiaomi 14 arriva in Italia con 100€ di sconto e Watch 2 Pro in regalo

Dopo il lancio in patria finalmente il nuovo top di gamma della compagnia cinese è disponibile all’acquisto anche in Italia. Per festeggiare il debutto, Xiaomi 14 è subito in offerta con codice sconto: risparmi ben 100€ fin da subito e ricevi in regalo l’indossabile Xiaomi Watch 2 Pro!

Codice sconto Xiaomi 14: risparmia sul nuovo top di gamma del brand (e c’è anche un regalo)

Crediti: Xiaomi

L’ultimo flagship del brand è un dispositivo stiloso ed elegante, ovviamente con specifiche al top. Xiaomi 14 è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm ed offre un pannello LTPO OLED da 6,36″ a 120 Hz, dimensioni compatte ed una super ricarica da 90W. Presente all’appello anche la ricarica wireless da 50W mentre la fotocamera da 50 + 50 + 50 MP è dotata di OIS ed è realizzata in collaborazione con Leica.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi 14 arriva in Italia in offerta lancio: basta utilizzare il codice sconto del valore di 100€ e il prezzo scenderà a 899,9€ (per la versione da 12/256 GB, quella da 12/512 GB scende invece a 999,9€). Inoltre fino al 25 marzo si riceverà in regalo Xiaomi Watch 2 Pro, il nuovissimo indossabile con Wear OS di Google. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

