ANBERNIC RG Nano scende a 55€: è la retro console in formato mini!

Dopo il debutto ufficiale, è tempo di pensare alle occasioni per risparmiare sull’acquisto di questo particolare mini dispositivo: ANBERNIC RG Nano è la console ultracompatta in formato portachiavi ed ora è disponibile in offerta con codice sconto su Geekbuying. Un’occasione super per mettere le mano sulla console più portatile che c’è!

Codice sconto ANBERNIC RG Nano: la retro console che sta tra due dita torna in offerta

Se pensate che alcune retro console siano davvero troppo piccole, allora forse vi conviene stare alla larga da questo mini gioiellino. ANBERNIC RG Nano è la console ultracompatta che sta comodamente nel palmo della mano e può essere impugnata con due dita; parliamo di un modello caratterizzato da un display IPS da 1,54″ con risoluzione 240 x 240 pixel, un corpo in lega di alluminio, CPU ARM Cortex-A7, 64 MB di RAM e 64 GB di storage. Ovviamente supporta tantissime console del passato (GBA, SNES, PS1 e così via), per un’autonomia intorno alle 2.5 ore (grazie alla batteria integrata da 1.050 mAh).

La retro console ANBERNIC RG Nano torna in offerta su Geekbuying e non può mancare un codice sconto dedicato: il prezzo scende a 55€, con tanto di spedizione gratis. E se sei curioso di saperne di più su questo dispositivo ultra-compatto dai un’occhiata alla nostra recensione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

