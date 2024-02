OnePlus 12R, problemi di memorie UFS: scattano i rimborsi

Pur essendo entrambi basati sulle ultime piattaforme di Qualcomm, c’è una differenza fra OnePlus 12 e OnePlus 12R: il primo ha memorie UFS 4.0, mentre il secondo UFS 3.1. Non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che in fase di presentazione OnePlus comunicò erroneamente che 12R montava anch’esso memorie ROM di ultima generazione. Viste le lamentele ricevute, è intervenuta la dirigenza di OnePlus, scusandosi dell’accaduto e annunciando che sarà possibile richiedere il rimborso per i più insoddisfatti.

La diatriba sulle memorie UFS di OnePlus 12R: l’azienda dà via ai rimborsi

L’annuncio è stato pubblicato sulla community OnePlus, dove Kinder Liu, presidente e COO di OnePlus, ha parlato dell’errore di comunicazione avvenuto durante il lancio di OnePlus 12R. Una delle novità degli ultimi top di gamma della compagnia è il motore Trinity Engine, feature di OxygenOS 14 che integra sei tecnologie proprietarie per ottimizzare le prestazioni dello smartphone: CPU-Vitalization, ROM-Vitalization, RAM-Vitalization, HyperRendering, HyperTouch e HyperBoost.

Lo scopo di Trinity Engine è quello di ottimizzare le risorse hardware a disposizione e tirare fuori il meglio dalle varie componenti, comprese le memorie ROM. Nel caso di OnePlus 12R, la feature venne associata per errore a memorie UFS 4.0 per alcune varianti, quando in realtà 12R è basato su memorie UFS 3.1, le stesse della serie OnePlus 11.

Come dichiara OnePlus, le memorie UFS 3.1 dello smartphone sono comunque certificate TUV SUD ergo garantite per rimanere fluide per 48 mesi. Tuttavia, i clienti si sono lamentati di aver acquistato un prodotto pubblicizzato per avere specifiche che si sono poi rivelate erronee, pertanto OnePlus ha annunciato che sarà possibile richiedere il rimborso. Ecco quanto affermato da Kinder Liu:

“Se hai ricevuto una variante OnePlus 12R da 256 GB e desideri discutere della situazione relativa al tipo di file system del tuo telefono, contatta il Servizio Clienti tramite il tuo canale abituale. Potranno discutere con te i passaggi successivi, fino al rimborso incluso, fino al 16 marzo 2024.

Il post è stato pubblicato sulla community inglese di OnePlus, pertanto al momento manca un annuncio relativo al mercato italiano, anche se probabilmente è solo questione di tempo. A tal proposito, il COO ha aggiunto:

“Capisco che molti di voi stanno contattando attivamente l’assistenza per discutere dell’acquisto di OnePlus 12R. Siate certi che stiamo lavorando per definire i passaggi successivi e sincronizzarli tra i nostri canali. Ti preghiamo di concederci i prossimi due giorni per offrirti un’esperienza fluida e senza problemi. Ricontrolla con l’assistenza il 15 febbraio 2024.”

