Nothing Phone (2a) batte Redmi e OnePlus su Antutu: eccolo nei primi benchmark

Dopo la conferma della data di presentazione del nuovo Nothing, le indiscrezioni si sono intensificate. L’ultima novità arriva da Reddit, con la pubblicazione dei benchmark su Antutu: andiamo a scoprire quanto ha totalizzato l’imminente Nothing Phone (2a), a confronto con i rivali Redmi Note 13 Pro+ e OnePlus Nord CE 3.

Nothing Phone (2a) è stato avvistato su Antutu: quanto ha totalizzato rispetto ai rivali targati Redmi e OnePlus

Crediti: Reddit

Secondo le indiscrezioni precedenti, Nothing Phone (2a) sarà mosso dal Dimensity 7200 di MediaTek, soluzione realizzata a 4 nm e dotata di una frequenza massima di 2,8 GHz. Ora il dispositivo si mostra nei benchmark su Antutu (ovviamente si tratta di un leak, quindi va preso con cautela) con un punteggio di 738.164, un aumento della temperatura di soli 4°C e il 4% di battery drain. Un risultato niente male, anche se è lecito ipotizzare che si tratti ancora di un’unità di prova. Il dispositivo è stato messo a confronto con i rivali targati Redmi e OnePlus ed ha superato entrambi.

Nothing Phone (2a) – 738.164 (Dimensity 7200, secondo i leak)

(Dimensity 7200, secondo i leak) Redmi Note 13 Pro+ – 714.067 (Dimensity 7200)

(Dimensity 7200) OnePlus Nord CE 3 – 656.351 (Snapdragon 782G)

Ormai il primo medio gamma di Nothing non ha quasi più segreti: si parla già da tempo delle specifiche ma ultimamente le cose si sono fatte bollenti, con indiscrezioni su design e perfino il prezzo in Europa. L’evento di lancio è fissato per il 5 marzo, quindi ci sarà da pazientare ancora alcune settimane.

Cosa aspettarsi da Nothing Phone (2a)

Dimensioni di ??? mm per ??? grammi

Certificazione IP ???

??? Display AMOLED BOE/Visionox da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, profondità colore a ??? bit, PWM Dimming da ??? Hz e luminosità di picco di ??? nit

BOE/Visionox da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, profondità colore a ??? bit, PWM Dimming da ??? Hz e luminosità di picco di ??? nit Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7200 a 4 nm e fino a 2,8 GHz

a 4 nm e fino a 2,8 GHz CPU octa-core (2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510)

GPU ARM Mali-G610

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da ??? mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/???) con Samsung S5KNG9 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide

(f/???) con Samsung S5KNG9 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide Selfie camera da 16 MP (f/???)

(f/???) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.5

