Come parlare con ChatGPT Voice con un click su tutti gli Android

Con l’avvento di tecnologia d’intelligenza artificiale come ChatGPT, l’accesso alle risorse è diventato più rapido e intuitivo che mai, anche su smartphone. E grazie alla flessibilità permessa dal sistema operativo Android di Google, chi possiede un qualsiasi smartphone o tablet con OS di Big G può creare una scorciatoia in maniera molto semplice e rapida con cui parlare con ChatGPT Voice. Da qualche mese, OpenAI ha creato la sua risposta a Google Assistant, e forse non sapete che è possibile conversarci in un solo click.

Puoi conversare con ChatGPT in un solo click su qualsiasi smartphone Android: ecco come

Il primo passo da fare, ovviamente, è installare l’app ufficiale di ChatGPT:

ChatGPT | Scarica dal Google Play Store

Una volta scaricata e installata, è necessario creare il proprio account OpenAI ed effettuare l’accesso alla piattaforma. A questo punto, aprite l’app ChatGPT e cliccate sull’icona di ChatGPT Voice alla destra della barra del prompt:

A questo punto, siete pronti per creare la scorciatoia oggetto di questo articolo. Farlo è estremamente semplice: abbassate la tendina delle notifiche e, nella schermata dei Quick Toggles, selezionate l’opzione per aggiungerli e nella lista disponibile troverete il Quick Toggle relativo a ChatGPT. Selezionatelo e inseritelo nella lista delle scorciatoie: in questo modo, vi basterà abbassare la tendina, cliccarci e si attiverà ChatGPT Voice, e vi basterà parlare per ricevere la risposta, che troverete poi in formato testuale nell’app per poter essere consultata testualmente.

