Recensione ANBERNIC RG Nano: la retro-console in formato portachiavi

Negli ultimi mesi il mondo delle retro-console ha visto l'arrivo sul mercato di numerosi nuovi dispositivi che in qualche modo hanno sempre provato ad alzare l'asticella delle prestazioni e del design. Quella che vi presentiamo oggi, però, è totalmente diversa da tutte le altre, con un form-factor che vi lascerà sbalorditi: scoprire insieme a noi in questa recensione ANBERNIC RG Nano, la retro-console a forma di portachiavi.

Recensione ANBERNIC RG Nano

Design e materiali

ANBERNIC RG Nano è una retro-console in metallo che utilizza l'iconico design del Game Boy Color ma in un formato estremamente ridotto. Il dispositivo, infatti, misura soltanto 7 centimetri in altezza e 4 centimetri in larghezza, con un spessore addirittura inferiore ai 2 centimetri. Stiamo letteralmente parlando di un piccolo portachiavi che funge da console portatile in grado di eseguire i migliori giochi del passato senza problemi.

Quella del portachiavi non è soltanto una similitudine: come potete apprezzare nelle fotografie che trovate in questa recensione, la console offre la predisposizione nativa all'aggancio per il ciondolo portachiavi, anch'esso incluso nella confezione di vendita. Tutta la dotazione hardware è ovviamente in scala e quindi piccolissima: sulla parte frontale abbiamo a disposizione un D-PAD, i tasti XABY (configurazione Nintendo) colorati di blu, rosso, giallo e verde e tasti START e SELECT.

Sulla parte superiore troviamo i tasti dorsali L ed R, separati dalla porta USB-C sfruttata per la ricarica del dispositivo, mentre sulla parte inferiore c'è il singolo speaker che dono un'audio molto potente alla retro-console (in confezione è incluso anche un adattatore da USB-C a jack 3.5 millimetri per il collegamento delle cuffie). A chiudere il cerchio (o il rettangolo in questo caso) troviamo il tasto ON/OFF e l'ingresso per la microSD posizionati sul lato destro, mentre sul retro troviamo un piccolo rialzo che consente al dispositivo di ospitare la batteria.

Come accennato in precedenza, la scocca è realizzata interamente in metallo (circa 75 grammi di peso) con una stupenda finitura opaca, mentre per favorire un grip migliore sul retro sono stato posizionate delle zigrinature che impediscono alla retro-console di scivolare dalle mani. Il dispositivo utilizzato per la prova ha fatto sfoggio della colorazione azzurra, ma la console è disponibile anche in rosso e viola.

Hardware e software

ANBERNIC RG Nano è dotata di uno schermo IPS da 1.54″ con risoluzione 240p (240 x 240 pixel) e refresh rate a 60 Hz che, nonostante la dimensione ridotta, è in grado di fornire colori brillanti e fedeli. La risoluzione così bassa non deve spaventare: molti giochi retro infatti utilizzano dimensioni molto simili che non sfigurano affatto su uno schermo con questo polliciaggio. Sotto lo scocca batte il cuore di una CPU ARM Cortex-A7 con velocità massima di clock pari a 1.2 GHz, affiancata da 64 MB di RAM DDR2.

Per la memoria di archiviazione è stata scelta una scheda microSD da 64 GB (disponibile anche in configurazione con 128 GB) su cui è installato un sistema operativo Linux personalizzato. Non si tratta del solito OS utilizzato da ANBERNIC, ma di una versione personalizzata ad adattata per funzionare al meglio su un display di così piccole dimensioni (disponibile anche in lingua italiana).

Ad alimentare il dispositivo, invece, abbiamo una batteria da 1050 mAh in grado di fornire un'autonomia pari a 2 ore di gameplay ricaricabile tramite USB-C. Proprio in merito alla ricarica bisogna segnalare che quando la console è collegata tramite il cavo incluso in confezione la temperatura sale davvero molto, quindi è meglio non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

Per quanto possa sembrare impossibile, l'hardware di questa mini dispositivo è in grado emulare senza problemi un numero impressionante di console del passato. Si parte dai più classici Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, fino ad arrivare addirittura a PlayStation 1, passando ovviamente per NES, SNES, Sega Mega Drive, Lynx e Arcade. L'emulazione è davvero ottima e i rallentamenti sono ridotti veramente al minimo e relegati soltanto ai titoli più esosi in termini di risorse hardware.

Il problema, abbastanza evidente, è l'ergonomia: un form-factor così piccolo consente di giocare senza problemi per una ventina di minuti, dopo di che anche la mano più piccola inizierà a soffrire la dimensione estremamente ridotta dei tastini. Anche la vista, seppur il display sia nitido e luminoso, potrebbe risentirne alla lunga. Bisogna quindi considerare ANBERNIC RG Nano come un semplice passatempo, da sfruttare al meglio nelle piccole attese quotidiane come quelle per prendere la metro o il pullman, oppure in fila alle poste o dal medico.

Recensione ANBERNIC RG Nano: prezzo e considerazioni

ANBERNIC RG Nano è uno sfizioso passatempo dedicato a tutte quelle persone che amano il retro-gaming e vogliono impegnare i tempi morti rivivendo le glorie del passato. La tecnologia alla base del dispositivo è davvero incredibile, ma il form-factor estremamente ridotto impedisce di aver lunghe sessioni di gioco senza crampi alle mani.

Questa retro-console viene proposta al prezzo di 68.19€, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto è possibile farla vostra a soli 58€ con spedizione gratuita direttamente dai magazzini cinesi di Geekbuying. Il prezzo può essere considerato un po' alto, ma impegnare l'attesa del prossimo bus giocando ai titoli della propria infanzia potrebbe non avere prezzo.

