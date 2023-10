Huawei vuole prodursi un altro componente vitale per gli smartphone

Smartphone, pieghevoli, tablet, ma anche smartwatch, cuffie e smart TV: la divisione microchip di Huawei è ripartita e ha grandi ambizioni, cioè quella di dimostrare l'impotenza del ban USA. C'è voluto qualche anno, ma la compagnia cinese sta dimostrando di avere un certo grado di autonomia nel realizzare quelle tecnologie necessarie per la produzione dei dispositivi elettronici. Per esempio la fotocamera, dietro cui si cela quel sensore CMOS anch'esso oggetto dei limiti imposti dal ban statunitense e che adesso l'azienda punta a fabbricarsi da sola.

Dopo i microchip, Huawei vuole iniziare a prodursi da sola i sensori fotografici

Subito dopo essere stata inserita nella Entity List da parte del Dipartimento del Commercio americano, a Huawei venne bloccata la possibilità di acquistare sensori fotografici da Sony. Nelle settimane a venire, Sony ottenne le licenze necessarie per vendere alla compagnia cinese i suoi sensori, ma la mossa degli USA ha ovviamente allertato la Cina.

Huawei starebbe così cercando di prodursi in casa i sensori CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), cioè quel componente hardware che si occupa di convertire la luce assorbita in segnali elettrici, che vengono poi elaborati per creare un'immagine digitale. Il processo che l'azienda avrebbe avviato comprenderebbe la filiera produttiva che va dal wafer al chip finale. Ci sarebbero anche modifiche ad hoc, come l'assottigliamento di componenti che renderebbero il tutto compatibile con la tecnologia BSI (Back-Side Illuminated), usata per migliorare la sensibilità alla luce posizionando circuiti e transistor di lettura della luce sulla parte posteriore del sensore anziché su quella anteriore.

Normalmente direi che potrebbe volerci tempo prima di vedere in azione un sensore fotografico Huawei, ma quanto accaduto di recente fra Mate 60 e Kirin 9000S è stato per certi versi imprevisto e quindi non è totalmente da escludere che l'azienda possa nuovamente sorprendere.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le