vivo Y17s ufficiale: economico e compatto, dal look stiloso

Arriva un nuovo budget phone del brand cinese, destinato al mercato Global. vivo Y17s è un dispositivo economico, dotato di specifiche tecniche basilari ed un prezzo super abbordabile: tuttavia non rinuncia allo stile, grazie ad un look elegante!

vivo Y17s: specifiche e prezzo del nuovo budget phone del brand cinese

Crediti: vivo

Come visto anche dai leak precedenti, il design di vivo Y17s cambia rispetto alla generazione precedente, rinnovando (seppur di poco) il modulo fotografico. Questo è caratterizzato da un modulo rettangolare che si eleva dalla scocca, contenente due sensori ed il flash LED: l'effetto finale è molto elegante, vista anche la differenza di texture tra il modulo (lucido) ed il resto della cover (in materiale opaco). Tuttavia la parte frontale “tradisce” la natura budget del dispositivo, vista la presenza del notch a goccia.

Crediti: vivo

Lo smartphone è dotato di uno schermo LCD da 6,56″ con risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel) e refresh rate standard a 60 Hz; il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione. Come anticipato poco sopra, frontalmente abbiamo un drop notch, che include una selfie camera da 8 MP. Il comparto principale offre, invece, una dual camera da 50 + 2 MP, con un sensore secondario dedicato all'effetto bokeh.

Il cuore di vivo Y17s è il chipset Helio G85 di MediaTek, accompagnato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile tramite micro SD. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 15W. Lato software troviamo Android 13 tramite Funtouch OS 13 e non mancano il supporto dual SIM 4G, il WiFi Dual Band, il Bluetooth 5.0, GPS e un ingresso mini jack da 3,5 mm.

Crediti: vivo

Al momento vivo Y17s è stato lanciato in alcuni mercati asiatici, tra cui l'India, al prezzo di circa 131€ al cambio per la versione base da 4/64 GB. Il modello maggiore da 4/128 GB viene proposto a circa 142€ al cambio attuale. Per ora non è dato di sapere se arriverà o meno in Italia; comunque la lineup italiana del brand presenta vari modelli della famiglia Ys, quindi non è da escludere il debutto anche alle nostre latitudini (anche se, ovviamente, l'ultima parola spetta sempre a vivo).

