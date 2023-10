Geekmall festeggia il compleanno con due settimane di offerte e regali!

Lo store Geekmall festeggia il suo 3° compleanno con una nuova iniziativa promozionale: buoni sconto in regalo, coupon, un simpatico mini gioco e tanti prodotti in offerta lampo (dei migliori marchi tech come Roborock, Kukirin, Proscenic, Fafrees e tanti altri). Date un'occhiata alla promo perché saranno due settimane intense, cariche di occasioni!

Geekmall celebra il 3° compleanno: ecco tutti i dettagli della promozione e le migliori occasioni del momento

Crediti: Geekmall

L'evento per il 3° compleanno di Geekmall è diviso in due periodi temporali, entrambi caratterizzati da offerte e tante occasioni. Dal 2 all'8 ottobre è tempo di provare a mettere le mani su un Roborock Q8 Max con l'iniziativa “Estrazione fortunata”. Per partecipare basta registrarsi e seguire le istruzioni: oltre al robottino è possibile ricevere in regalo tanti buoni esclusivi. Ovviamente è prevista la possibilità di ricevere più chance iscrivendovi alla newsletter, condividendo il link della promo oppure facendo acquisti durante il periodo promozionale. Dal 9 al 15 ottobre ci saranno una sfilza di offerte lampo da cogliere al volo, con tantissimi prodotti a prezzo ribassato.

La promozione per l'anniversario di Geekmall porta con se una valanga di sconti su prodotti tech per le pulizie, la mobilità green e non solo. Bici e monopattini elettrici, power station, robot aspirapolvere e vacuum cleaner vi aspettano, ma ci sono anche tablet, incisori laser, stampanti 3D, monitor, notebook e quant'altro. Date un'occhiata alla pagina della promo per scoprire tutte le occasioni targate Geekmall! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell'articolo), provate a disattivare AdBlock.

Crediti: Kugoo

Tra le offerte imperdibili del momento non poteva mancare un assortimento di veicoli elettrici a prezzo top. Kukirin G2 Max è il monopattino elettrico fuoristrada per amanti della natura alla ricerca di una soluzione per affrontare ogni strada, mentre Kugoo Kirin M4 Pro è particolarmente adatto alla città ed è semplicissimo da riporre, grazie al corpo pieghevole. Infine, Fafrees F1, la bici elettrica da città con pneumatici stabili, cambio Shimano a 7 velocità, tanta autonomia e doppi freni a disco.

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

