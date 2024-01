Google conferma: una feature AI di S24 non è esclusiva Samsung

Con l’ultimo aggiornamento One UI 6.1, la serie Samsung Galaxy S24 introduce molte funzionalità alimentata dall’intelligenza artificiale, fra cui Cerchia e Cerca. A differenza delle altre feature, però, questa è stata sviluppata spalla a spalla con Google, anche perché è sui suoi server che si appoggia l’AI di Samsung. Ed è proprio per questo che la compagnia californiana ha annunciato che questa novità non rimarrà esclusiva Samsung ma sarà invece portata anche su altri smartphone.

La funzione Cerchia e Cerca di Samsung Galaxy S24 arriverà anche su smartphone di altri brand

Se avete presente e avete mai utilizzato Google Lens, allora sappiate che il funzionamento di base è sostanzialmente lo stesso: la differenza di Cerchia e Cerca è che funziona con tutto ciò che è a schermo e non soltanto con le immagini in memoria, evitando così la necessità di fare uno screenshot e passare ad un’altra app.

Basta tenere premuto il tasto Home o la barra di navigazione e il frame visualizzato verrà congelato: a quel punto, l’utente può selezionare un oggetto (anche delle scritte, per esempio nei sottotitoli) qualsiasi facendogli un cerchio attorno ma anche scarabocchiandoci sopra. A quel punto, l’AI di Google analizza l’elemento ed effettua una ricerca in rete per ottenere informazioni correlate: per esempio, è possibile selezionare un vestito e sapere se è possibile acquistarlo online.

È anche possibile porre all’AI di Google domande più complesse, selezionando un oggetto e facendo una domanda su di esso; per esempio, cerchiando un corn dog e chiedendo “Perché sono così popolari?” si scoprirà che è una pietanza sud coreana di tendenza e il motivo per cui sono così di moda.

Google ha annunciato che Cerchia e Cerca sarà disponibile dal 31 gennaio e non soltanto sulla serie Samsung Galaxy S24 ma anche su Google Pixel 8 e 8 Pro. Secondo le previsioni degli addetti ai lavori, entro fine 2024 dovrebbe essere resa disponibile su altri top di gamma Android, anche se non è da escludere che l’esclusiva rimanga delle sole Samsung e Google.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le