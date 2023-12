OnePlus 12 ufficiale: il nuovo top di gamma celebra i 10 anni di OnePlus!

Come annunciato già da vari giorni, quest’oggi la casa cinese ha presentato il suo ultimo top di gamma. OnePlus 12 è ufficiale in Cina e rappresenta il frutto di un decennio di innovazione del brand: a bordo troviamo tante tecnologie, ovviamente proposte ad un prezzo davvero niente male (anche se per ora si parla solo del mercato asiatico).

OnePlus 12 ufficiale in Cina: caratteristiche, novità e prezzo del nuovo flagship

Ovviamente il punto di forza di OnePlus 12 è il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm: il chipset rappresenta il cuore dei top di gamma del momento (Xiaomi 14, iQOO 12, Red Magic 9 Pro, Meizu 21) e troverà spazio su tantissimi altri modelli. Il SoC di ultima generazione offre un incremento delle prestazioni del 30% e del 25%, rispettivamente nella CPU e nella GPU, sempre con un occhio all’efficienza energetica. Inoltre si tratta di un chip che mette al centro l’AI generativa ed offre una sfilza di funzioni ed ottimizzazioni legate all’intelligenza artificiale. Il telefono è accompagnato da RAM di tipo LPDDR5X e storage UFS 4.0, con tecnologie RAM-Vitalization e ROM-Vitalization.

Passando al look, OnePlus 12 presenta uno stile vicino a quello del predecessore (con un ampio modulo fotografico circolare) ma con alcuni accorgimenti che lo rendono più elegante; il design si ispira agli orologi di lusso, con curve e incavi raffinati. La colorazione Flow Emerald è sicuramente la più particolare, con una trama simile al marmo ed un effetto finale stilosissimo.

Frontalmente abbiamo uno schermo AMOLED Super Fluid da 120 Hz con risoluzione 2K, con una luminosità di picco da record (ben 4.500 nit). La batteria è un’unità a doppia cella da 5.400 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 100W ma anche a quella wireless da 50W. Il nuovo top di gamma della casa di Pete Lau non teme le alte temperature grazie al sistema di raffreddamento Dual Cryo-Velocity: l’area di dissipazione è più ampia, i materiali sono migliorati e lo stesso design della struttura è stato ottimizzato.

Da un po’ di modelli a questa parte, l’azienda ha deciso di investire seriamente nel comparto fotografico dei suoi dispositivi. OnePlus 12 offre una tripla fotocamera con un inedito sensore LYT-808 da 50 MP (sviluppato in collaborazione con Sony), accompagnato da un ultra-grandangolare IMX581 da 48 MP ed un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (OV64B con zoom ottico 3X). Abbiamo migliorie sia in termini di algoritmo HDR che per quanto riguarda le ottimizzazioni Hasselblad (arrivate alla quarta generazione).

Il prezzo di OnePlus 12 parte da 4.299 CNY (per la versione da 12/256 GB), circa 560€ al cambio attuale. Per scoprire tutti i dettagli del top di gamma date un’occhiata anche al nostro approfondimento (in fase di aggiornamento). In merito al lancio in Italia, la compagnia ha rivelato che il lancio globale di OnePlus 12 è previsto all’inizio del 2024, insieme ad altri prodotti del brand.

