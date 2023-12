NAVEE N65 al miglior prezzo: a 340€ è il monopattino elettrico da regalare a Natale!

Muoversi liberamente in città, con un occhio al risparmio e al rispetto dell’ambiente: questo è NAVEE N65, il monopattino elettrico potente ed economico da prendere al volo (specialmente per fare o farsi un piacevole regalo di Natale). Il veicolo elettrico è in offerta al miglior prezzo, un’occasione da non farsi scappare: si tratta di un monopattino in grado di dare grandi soddisfazioni, capace di affrontare le salite più ripide e con tanta autonomia!

NAVEE N65 torna in sconto su Cafago e questa volta il prezzo scende al minimo

Crediti: NAVEE

Dotato di un potente motore da 500W, NAVEE N65 permette di affrontare salite fino al 25% di pendenza: il monopattino elettrico permette di spostarsi in città in modo agile e veloce (sempre nei limiti consentiti), senza limiti. La batteria da 48V 12,5A offre un’autonomia fino a 65 km mentre il doppio sistema di frenata garantisce una guida sicura. Il veicolo monta pneumatici da 10 x 3″, è dotato di una struttura pieghevole e di una comoda pedata da 17 cm di larghezza; completano il quadro un faro frontale, un pratico display con i parametri del dispositivo e la gestione tramite app (si collega al telefono con il Bluetooth).

Crediti: NAVEE

Il monopattino elettrico NAVEE N65 scende al miglior prezzo di sempre su Cafago, con l’immancabile spedizione dall’Europa (gratis). Il veicolo è in offerta con un nuovo coupon; inoltre basta effettuare il pagamento con PayPal in modo da ottenere un ulteriore ribasso al checkout. In questo modo il prezzo finale sarà di soli 340€, una cifra davvero niente male per un prodotto completo ed utile. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

