Recensione Moulinex Easy Fry and Grill: friggitrice ad aria 2-in-1 di qualità e senza fronzoli

Ormai il trend è chiaro, molti brand che da tempo militano nel settore deli dispositivi per la casa stanno puntando, oltre ai soliti aspirapolvere e robot, alla produzione di sistemi per la cucina automatizzata, progettati per migliorare e rendere più semplice la cottura dei propri alimenti e, allo stesso tempo, per risparmiare energia elettrica.

Lo abbiamo visto con Blitzwolf, con SharkNinja, ma anche con JIMMY e molti altri marchi. In realtà però, il prodotto di cui parleremo oggi non proviene da nessuno di questi neo-arrivati nel mondo della cucina ma è progettato e venduto da Moulinex, un marchio ormai storico del settore che dal 1956 è sinonimo di innovazione nel mondo della cucina.

Ebbene, la Moulinex Easy Fry and Grill è una friggitrice ad aria concreta e senza fronzoli che, oltre a svolgere il tipico compito che ci si aspetta da un prodotto di questa categoria, può essere considerata una 2-in-1 (cioè permette la cottura di due cibi diversi contemporaneamente) ed è dotata di una griglia pressofusa per la rosolatura praticamente senza fumo.

Il tutto a meno di 100 euro: attualmente la Moulinex Easy Fry and Grill è in sconto su Amazon al suo minimo storico.

Recensione Moulinex Easy Fry and Grill: friggitrice ad aria XL 2-in-1 (ora in sconto su Amazon)

Design e materiali

Disponibile in diverse capienze, la Moulinex Easy Fry and Grill che abbiamo ricevuto in prova è nella versione XL, ossia quella “media” con una capacità di 4.2 Litri. È quindi capiente, ma non tantissimo, e questo le permette di avere un ingombro piuttosto ridotto, in modo da non creare problemi di posizionamento nelle cucine con meno spazio.

È grande 27x32x36 cm ed ha il tipico design delle friggitrici ad aria. Il dispositivo continua ad essere caratterizzato da una struttura principale ed un vassoio di cottura, che però rispetto agli altri modelli che ho avuto modo di provare è molto più semplice da smontare per il lavaggio, ricordandosi sempre un particolare importantissimo: la griglia pressofusa non può essere lavata in lavastoviglie, il che potrebbe essere una seccatura per qualcuno.

Ma c’è un motivo: è anti-aderente. Eh già, perché come qualsiasi stoviglia con finitura anti-aderente, anche la griglia interna rischierebbe di rovinarsi con un lavaggio troppo “aggressivo” in lavastoviglie, rischiando di perdere proprio l’anti-aderenza. Per questo Moulinex, così come altri produttori, ha deciso di tutelarsi sconsigliando “ufficialmente” questo tipo di lavaggio. Nulla toglie però, che se la vostra lavastoviglie è dotata di un ciclo di pulizia delicato e che non superi i 50 gradi, si potrebbe rischiare. Ma, di nuovo, è il produttore stesso a sconsigliare questo tipo di lavaggio.

Ad ogni modo, tutta la struttura è realizzata in nero con inserti cromati, il che fa sembrare la Moulinex Easy Fry and Grill un prodotto più “premium” rispetto ai suoi diretti competitor, e la parte frontale superiore è totalmente destinata al pannello di controllo, che abbiamo trovato molto intuitivo e facile da utilizzare.

Tramite il pannello si potrà scegliere uno tra gli 8 programmi pre-impostati, oppure modificare la temperatura (che può arrivare fino a 200 gradi) ed il tempo di cottura. E sempre tramite il pannello di controllo, si potrà scegliere tra le due modalità principali che questo prodotto mette a disposizione: frittura ad aria e grill.

In tutta sostanza, utilizzando la funzionalità gril e la griglia interna in alluminio pressofuso, potrete cucinare la carne a mo’ di barbecue, ma in meno tempo ed azzerando quasi totalmente il fumo derivante dalla cottura.

Buona la maniglia del cestello, che è delle giuste dimensioni e comoda da impugnare anche se non dispone di alcuna chiusura di sicurezza, il cestello scorre in posizione con semplicità ed è presente un sensore di sicurezza con il quale, qualora si estraesse il cestello con la friggitrice in funzione, il sistema si metterebbe in pausa automaticamente.

Caratteristiche e cottura

Partiamo subito con un presupposto: la Moulinex Easy Fry and Grill funziona bene e fa quello che ci si aspetta da un prodotto del genere, in estrema semplicità. L’assorbimento è nella media ed è di 1400w, mentre la rumorosità è leggermente superiore a quella che ci si aspetterebbe da un prodotto del genere.

Il range di temperatura a cui può lavorare varia dagli 80 gradi ai 200 gradi, il che non permette di effettuare lavori che chiedono basse temperature, come ad esempio l’essiccatura, oppure non permette la cottura di alimenti che richiedono temperature più alte, come ad esempio il pane.

Dispone però di due programmi dedicati alla pasticceria: uno per la cottura di impasti duri (che si attiva con il tasto “Biscotti”) e l’altro per gli impasti semi liquidi come ad esempio i pancake. Insomma, se avete sempre il piacere di preparare queste tipologie di alimenti, allora la Moulinex Easy Fry and Grill sicuramente farà al caso vostro.

Ciò che però ci ha stupiti nella cottura è l’uniformità: la Moulinex Easy Fry and Grill garantisce una cottura non solo efficiente, ma decisamente più uniforme rispetto a quella che trovereste in un alta friggitrice ad aria in questa fascia di mercato. Quindi sì, da questo punto di vista va detto che il brand ha fatto un ottimo lavoro.

Personalmente, ormai cucino qualsiasi cosa con la friggitrice ad aria. Non solo le patatine fritte congelate, ma anche il bacon, gli hamburger, le salsicce e molti altri alimenti. E ok, ora mi è venuta fame.

Insomma, è inutile stare a sottolineare quante pietanze è possibile cucinare con queste particolari friggitrici, l’importante però è tenere sempre presente che on sempre con la friggitrice ad aria si può cucinare senza l’olio. Nel caso delle patatine fritte congelate (e di tutti gli alimenti pre-cotti) l’utilizzo dell’olio si può evitare, ma qualora si volesse cucinare qualcosa di non pre-fritto, si dovrebbe aggiungere un cucchiaino d’olio, per rendere il tutto più croccante e delizioso.

Un altro dettaglio di cui tenere conto è il tempo di cottura: la Moulinex Easy Fry and Grill si può impostare massimo su un ora di cottura, quindi per cotture più lunghe bisognerà aggiungere i minuti necessari in fase di cottura o al termine dei 60 minuti.

Ottima invece la funzione GRILL che personalmente utilizzo al termine di ogni ciclo di cottura: attivando il grill per 5 minuti al termine della cottura di un alimento, si otterrà un piatto non solo più croccante e gustoso, ma esteticamente più appetibile.

Infine, va detto che la Moulinex Easy Fry and Grill non è una friggitrice ad aria di tipo smart. In soldoni, questo particolare modello non si connette alla rete WiFi e non dispone di un’applicazione di controllo e, certo, non si tratta di una limitazione importante, ma in questo modo non si avrà la possibilità di ricevere notifiche sul proprio dispositivo mobile – ad esempio – al termine della cottura.

Dispone però di un’applicazione per vedere le ricette, che va a risolvere il “problema” della mancanza di un ricettario cartaceo in confezione.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita della Moulinex Easy Fry and Grill XL è di 159,99 euro ma, attualmente, è possibile acquistarla in sconto su Amazon a 99,00 euro. Inoltre è possibile acquistarla anche in un’altra versione dotata di un cestello trasparente, che su Amazon costa 109,99 euro in sconto dai 199,00 euro di partenza.

Di certo non ci troviamo davanti alla friggitrice ad aria più economica del mercato, tuttavia considerando le modalità di cottura, la possibilità di cuocere due pietanze contemporaneamente e la presenza del grill, tutto sommato il prezzo in sconto è più che ragionevole. E poi è un prodotto Moulinex, con tutta la qualità costruttiva e l’ottima assistenza che solo un marchio con oltre 60 anni di storia può garantire.



