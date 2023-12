DERE T11 a meno di 240€: Windows 11, display 2K, tastiera e penna incluse!

Completo, adatto alla produttività e all’intrattenimento, versatile e dotato di Windows 11: questo è il tablet DERE T11, in offerta con codice sconto ad un prezzo super conveniente con accessori in regalo. Un dispositivo adatto a studenti e professionisti, perfetto da portare in giro o da utilizzare comodamente in ogni occasione utile.

DERE T11: quali sono le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: DERE

Caratterizzato da un corpo metallico ed un ampio schermo touch, DERE T11 è un tablet con Windows 11 pensato per chi punta alla qualità e al risparmio, senza compromessi eccessivi. Il tablet 2 in 1 offre un display da 11″ con risoluzione 2K e fino a 400 nit di luminosità ed è equipaggiato con il processore Intel N4500. Lato memorie sono presenti ben 12 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di storage SSD: tantissimo spazio di archiviazione e la massima fluidità per ogni utilizzo. Presenti all’appello una fotocamera principale da 5 MP ed un modulo frontale per selfie e videochiamate.

Crediti: DERE

Il nuovo DERE T11, tablet economico con Windows 11, torna in offerta su Banggood a soli 239€ con codice sconto: non solo è presente la spedizione gratis dall’Europa, ma sono inclusi anche la cover con tastiera e la penna touch in regalo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

