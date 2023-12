Proscenic WashVac F20 sfiora i 200€: la lavapavimenti 3-in-1 per la pulizia completa della casa!

Da Proscenic arriva un aspirapolvere/lavapavimenti senza fili 3-in-1, che oltre ad aspirare e lavare via lo sporco, può anche asciugare rapidamente gran parte dei pavimenti, per una pulizia più completa ed efficace. Proscenic WashVac F20 è disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo decisamente competitivo, con l’immancabile spedizione dall’Europa!

Codice sconto Proscenic WashVac F20: la lavapavimenti 3 in 1 a prezzo super conveniente

WashVac F20 è il aspirapolvere senza fili 3-in-1 di Proscenic, che oltre ad aspirare sporco e polvere, può anche lavare e asciugare gran parte delle superfici. Il dispositivo offre diverse modalità di pulizia, come quella Smart, che si avvale di un sensore a infrarossi per rilevare lo sporco e regolare automaticamente la potenza di aspirazione e l’acqua per una pulizia più efficace. E ancora, la modalità Germ, che utilizza acqua elettrolitica per una pulizia più naturale e sana; e una modalità di aspirazione speciale per un’asciugatura rapida del pavimento.

Proscenic WashVac F20 è poi dotato di un sistema di autopulizia con tanto di funzione di asciugatura automatica e antibatterica con circolazione dell’aria che previene l’accumulo di batteri e rimuove i cattivi odori. La batteria rimovibile offre fino a 45 minuti di autonomia (ciò dipende dalla modalità di pulizia), mentre scaricando l’app gratuita sullo smartphone potrete accedere a tutte le informazioni sullo stato dell’aspirapolvere/lavapavimenti in un solo tocco. Qui trovi la nostra recensione completa.

Proscenic WashVac F20 è disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo ottimo su Geekbuying: solo 203€ per un prodotto completo a tutto tondo, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Per ottenere lo sconto basta inserire il coupon nell’apposito campo, prima di procedere con il pagamento. Di seguito trovi il link all’acquisto: se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

