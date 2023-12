Microsoft segue la strada tracciata da Apple: il futuro delle CPU è ARM

La scommessa di Apple sulle proprie CPU ARM sembra aver ripagato, tanto da far scuola per gli altri produttori. Secondo gli ultimi rumor, infatti, anche Microsoft starebbe spingendo forte sull’acceleratore dello sviluppo di nuove CPU proprietarie che possano andare a creare un nuovo concorrente per Intel e AMD.

Le CPU ARM saranno sempre più presenti sui laptop Windows

Sembrava impossibile sostituire Intel, ma Apple ha mostrato al mondo che spesso l’idee che possono sembrare folli sono quelle che ripagano di più. I chip M, infatti, sono diventati punto di riferimento per il settore, con gli altri produttori che fanno a gara per eguagliarne le prestazioni. Anche Microsoft sembra essere intenzionata a fare lo stesso, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal.

La compagnia guidata da Satya Nadella, tuttavia, non dovrà soltanto progettare le proprie CPU ARM, ma anche superare le grandi limitazioni imposte in questo settore dal proprio sistema operativo. Windows, infatti, non è stato progettato per interagire con l’architettura ARM, e le versioni del sistema operativo dedicate a queste CPU sono spesso carenti di supporto per driver, applicazioni e giochi.

Per farlo, Microsoft sembrerebbe essere interessata a sfruttare il cloud: gli sviluppatori infatti stanno rendendo il sistema operativo e il suo software direttamente all’interno dei server, in modo da poterlo mettere a disposizione dei clienti in modo più semplice e veloce.

