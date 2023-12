Nubia Z60 Ultra farà gola a molti, fra batteria e ricarica (e non solo)

Finora ci si è concentrati sul parlare della sua fotocamera, ma grazie ai teaser ufficiali scopriamo che Nubia Z60 Ultra avrà anche altro da offrire. Sarà un vero e proprio top di gamma, avendo dalla sua una scheda tecnica particolarmente avanzata, specialmente in termini di batteria e ricarica.

Nubia Z60 Ultra avrà una scheda tecnica con poco da invidiare rispetto alla concorrenza

Adesso sappiamo infatti che Nubia Z60 Ultra incorporerà una capiente batteria da 6.000 mAh, ma le peculiarità non finiscono qua. Rispetto alle tradizionali batterie al litio con anodo in grafite, quella utilizzata da Nubia avrà l’anodo in silicio-carbonio, tecnologia già vista in precedenza su flagship come Honor Magic 5 Pro. Questo significa una densità energetica aumentata, potendo così avere più mAh ma in dimensioni tutto sommato contenute.

Disponibile nelle tre varianti Black, Cream e Starry Night, sappiamo anche che Nubia Z60 Ultra avrà certificazione P68 contro liquidi e polvere, per la prima volta per un top Nubia, così come ricarica rapida a 80W. Abbiamo la data di lancio ufficiale, per uno smartphone che punterà moltissimo su originalità e fotocamera, anche quella nascosta sotto al display.

