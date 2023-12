Honor 90 GT e Pad 9 hanno una data di presentazione

Dopo le indiscrezioni precedenti, la casa cinese ha alzato il sipario sulle nuove aggiunte all’ecosistema del brand. Honor 90 GT e il tablet Pad 9 hanno una data di presentazione (in patria): ecco quando arriveranno, insieme ai dettagli ufficiali sul design e alle indiscrezioni circa le specifiche tecniche.

Honor 90 GT e Pad 9: ufficiale da data di presentazione

Crediti: Weibo

Per quanto riguarda la data di presentazione, sia Honor 90 GT che Pad 9 saranno lanciati il 21 dicembre in Cina: i due terminali sono stati anticipati da vari teaser ufficiali e delle pagine prodotto sul sito ufficiale cinese, con i dettagli sul design. Per quanto riguarda il telefono, siamo alle prese con un nuovo modello della gamma Number, con un occhio alle performance. Si nota sia dal nome che dal look: Honor 90 GT presenta un ampio schermo con punch hole, bordi dritti, una dual camera principale (in un modulo rettangolare) ed una cover posteriore con delle strisce sportive che rimandano al mondo delle corse. Il retro è realizzato in pelle vegana blu, ma ci saranno anche versioni con un pannello in vetro (nero o bianco).

Crediti: Honor

Il dispositivo avrebbe dalla sua una fotocamera da 50 MP con OIS, un display OLED con risoluzione 1.5K e PWM a 3.840 Hz, fino a 24 GB di RAM e 1 TB di storage e lo Snapdragon 8 Gen 2. Insomma, dovrebbe trattarsi di un dispositivo di fascia alta, elegante e con specifiche di tutto rispetto.

Crediti: Honor Crediti: Honor

Oltre al nuovo smartphone ci sarà anche Honor Pad 9, già anticipato da una serie di immagini ufficiali (che mostrano tre colorazioni), insieme ad alcuni dettagli tecnici. Lo store cinese di Honor riporta la presenza di uno schermo da 12,1″ di diagonale e di tagli di memoria con 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. Non sembra essere presenta una versione con connettività mobile: tutti i modelli presenti nel sito riportano la dicitura del solo WiFi. Per ora i dettagli terminano qui: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità!

