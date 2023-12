NAVEE S65 è il monopattino elettrico da non farsi sfuggire: prezzo top con coupon

Girando in città è sempre più evidente come la mobilità elettrica non sia più un settore di nicchia: sempre più persone infatti amano viaggiare a bordo di monopattini e biciclette elettriche, per spostarsi più velocemente senza utilizzare l’auto e di conseguenza inquinare l’ambiente. Se anche voi non vedete l’ora saltare su un monopattino elettrico, ma non volete spendere troppo, il codice sconto di Cafago di oggi su NAVEE S65 è proprio quello che fa al caso vostro.

NAVEE S65: motore da 500W con doppie sospensioni e 65km di autonomia

Crediti: NAVEE

NAVEE S65 è un monopattino elettrico dotato di un motore da 500W in grado di raggiungere una velocità di 25km/h (come da normativa europea) anche in salita, con un inclinazione massima del 25%. Gli pneumatici tubeless da 10″ e il sistema di doppie sospensioni con assorbimento degli urti garantisce una guida confortevole, resa più sicura dal freno a disco posteriore e dal faretto LED che illumina la via.

La batteria da 48V 12.75 Ah garantisce un’autonomia di ben 65km, consentendo spostamenti anche più lunghi rispetto ai classici tragitti casa-lavoro oppure casa-scuola. Questo monopattino, inoltre, non teme neanche la pioggia grazie alla certificazione IPX5 che lo rende resistente all’acqua. Sul manubrio, invece, è posizionato un display LED che permette di gestire l’andatura, scegliendo tra la modalità camminata (5km/h), standard (15km/h) e sportiva (25km/h).

NAVEE S65 è disponibile su Cafago al prezzo di 451€ invece di 1299€ grazie alla combinazione di offerta lampo e codice sconto che trovate qui sotto. Pagando con PayPal, inoltre, il prezzo scende ulteriormente di 20$, con la spedizione dai magazzini cinesi dello store che è totalmente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

