SKYLOONG SK64S è la tastiera meccanica con 64 pulsanti, LED RGB e Bluetooth, a soli 27€!

Cerchi una tastiera che ti permetta di lavorare in modo agile e veloce, comoda da utilizzare e – sopratutto – libera dall’ingombro dei fili? Allora SKYLOONG SK64S in offerta lampo su Banggood è un’occasione da non farsi scappare: la tastiera meccanica è completa e colorata, dotata di luci LED RBG che strizzano l’occhio al gaming e di connettività Bluetooth, per una libertà totale.

SKYLOONG SK64S è imperdibile a questo prezzo: una tastiera meccanica completa ed accessibile

Crediti: SKYLOONG

Come anticipato poco sopra, SKYLOONG SK64S si presenta come una soluzione completa a tutto tondo e particolarmente adatta a chi cerca una tastiera meccanica economica e funzionale. Per prima cosa si tratta di un modello con doppia connettività, tramite cavo oppure Bluetooth 5.1; grazie alle luci LED RGB integrate è possibile avere un’illuminazione impeccabile oppure portare un tocco di colore alla tua scrivania con degli effetti “da gaming”. Il dispositivo è dotato di 64 tasti, presenta la funzione NKRO ed è utilizzabile con Mac, Windows e Android.

Crediti: SKYLOONG

La tastiera meccanica SKYLOONG SK64S è in offerta lampo su Banggood: il prezzo di soli 27€ e grazie alla spedizione dall’Europa (a soli 3€) potrai mettere le mani sul tuo nuovo acquisto con la massima celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

