iQOO Watch: il primo smartwatch del brand è ufficiale

Oltre ai nuovi flagship killer della serie Neo 9, il brand cinese ha annunciato anche il suo primo smartwatch, una novità non da poco che dimostra l’intenzione di espandere il suo portfolio e di creare un ecosistema sempre più completo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su iQOO Watch tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

iQOO Watch: specifiche, caratteristiche, prezzo e uscita del primo indossabile del brand

Crediti: iQOO

Com’era facile intuire dalle immagini teaser e dai primi dettagli, iQOO Watch si presenta come un rebrand di vivo Watch 3. Se da un lato iQOO è intenzionata a creare un ecosistema che copra molteplici esigenze dall’altro il legame con vivo è più saldo ed evidente che mai. Per quanto riguarda il design, il primo indossabile della compagnia è caratterizzato da un ampio schermo da 1,43″ (466 x 466 pixel) con Always-on-Display mentre lateralmente trovano spazio una corona rotante ed un pulsante aggiuntivo. Ovviamente non mancano le solite caratteristiche legate al fitness e alla salute: oltre 100 modalità sportive accompagnate da funzioni AI, il monitoraggio dell’attività cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo del sonno, dei livelli di stress e quant’altro.

Crediti: iQOO

Similmente al modello targato vivo abbiamo BlueOS: si tratta del nuovo sistema operativo della casa cinese, pensato appositamente per gli indossabili ed altri tipi di device. L’orologio supporta la connettività mobile tramite eSIM, può fungere da chiave dell’auto ed effettuare pagamenti tramite NFC ed altre funzioni utili (come i controlli musicali e quelli della fotocamera). L’autonomia è di circa 7 giorni mentre la batteria è bordo è un’unità da 505 mAh. Non mancano né il GPS né la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Crediti: iQOO

iQOO Watch è stato lanciato in Cina con tre cinturini differenti (fluoroelastomero, pelle e nylon), in versione standard oppure con eSIM; il prezzo è di circa 139€ e 164€ al cambio (ossia 1.099/1.299 CNY).

