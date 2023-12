Recensione Dreame R20: più potenza, più accessori, più autonomia

Dopo circa 3 anni dalla nostra recensione del Dreame T30 (che trovate qui), arriva finalmente la nuova lineup del brand cinese che, nonostante il palese cambio di serie, continua a portare con sé molte delle caratteristiche dei suoi aspirapolvere top di gamma degli anni passati, migliorandole in molti aspetti ma non rivoluzionandole.

E lo fa con un messaggio molto chiaro: in un momento storico in cui l’inflazione e gli aumenti dei prezzi sono i protagonisti indiscussi del mercato, il brand ha tentato di mantenere il costo del suo aspirapolvere piuttosto contenuto, pur non rinunciando alla qualità: Dreame R20 ha un prezzo di lancio di 399,00 euro, ed è un aspirapolvere ciclonico senza fili ricco di accessori, che è animato da un motore digitale in grado di lavorare a 150.000 giri al minuto, con una potenza d’aspirazione di 190 Aw.

Recensione Dreame R20: aspirapolvere ciclonico wireless, potente e ricco di accessori

Contenuto della confezione

La confezione della Dreame R20 è come al solito ricca di accessori che ne permettono un’ottima versatilità di utilizzo e che la rendono decisamente più conveniente anche rispetto ad altri prodotti cinesi. Nella confezione purtroppo non è inclusa una seconda batteria.

Nello specifico, ecco tutto il contenuto della confezione della Xiaomi Dreame R20:

Aspirapolvere ciclonico;

Tubo in metallo;

Spazzola con rullo motorizzato;

Spazzola motorizzata antiacaro;

Lancia per fessure;

Lancia bocca grande;

Manuale utente anche in italiano;

Guida rapida;

Staffa da parete con viti e tasselli per ricarica.

Design e materiali

Da un punto di vista puramente stilistico, Dreame R20 porta con sé molto del design che abbiamo visto nei modelli degli anni passati. In tutta sostanza, design e materiali sono di ottima qualità e, a prescindere dal suo stile minimalista, anche questo modello è caratterizzato da un touch and feel che tutto lascia pensare tranne che si stia impugnando un aspirapolvere cinese.

Pesa 1.65 Kg, il materiale dominante è il policarbonato, e tutta la struttura è di colore grigio, eccetto il tubo che si utilizzerà per pulire il pavimento e la zona posteriore dove è stato inserito un display OLED a colori sul quale si potranno visualizzare le principali funzionalità relative all’aspirazione, alla batteria, alla ricarica e alla quantità di sporco rilevato dal sensore posizionato sulla spazzola motorizzata principale.

Buona l’ergonomia, anche grazie ad un ottimo bilanciamento dei pesi, di tipo tradizionale la modalità di utilizzo: nonostante il mercato si sia ormai allontanato da questo concetto, il Dreame R20 continua a funzionare tramite la pressione di un grilletto integrato nell’impugnatura, che però può essere “bloccato” tramite un tasto posizionato sotto al display.

Ottimi gli agganci per i diversi accessori, che risultano sempre saldamente fissati all’aspirapolvere e che hanno un semplice tasto di smontaggio con il quale la rimozione o il montaggio risultano immediati e semplici.

E la stessa semplicità la ritroviamo anche nel sistema di sgancio della batteria, che permetterà quindi di sostituire l’alimentazione dell’aspirapolvere in modo da continuare la propria pulizia anche qualora l’energia dovesse esaurirsi. In tutta sostanza, la batteria del Dreame R20 è rimasta praticamente invariata rispetto a quella del T30 ma, purtroppo, nonostante i tantissimi accessori in confezione non ne esce una sostitutiva.

Di buona capienza il contenitore dello sporco, che è da 0.6L e che continua ad essere caratterizzato dalla tipica apertura verso il basso. Una scelta che bisognerà imparare a maneggiare con destrezza, per evitare che lo sporco cada sulle mani in fase di pulizia.

Insomma, in quanto a design ed accessori il Dreame R20 è tra i più completi nella sua fascia di prezzo. Il tubo prolunga è realizzato in fibra di carbonio, ha due spazzole motorizzate (una delle quali dotata della tecnologia Dirt Detect) ed una marea di altri adattatori.

Caratteristiche tecniche – Dreame R20

Giri motore: 150.000 al minuto;

Potenza aspirazione: 190 Aw;

Dimensioni: 86 x 34 x 15 cm;

Capienza contenitore: 0.6 L;

Batteria: max 90 min in modalità Eco.

Potenza di aspirazione e funzionamento

Dreame R20 si può utilizzare in diverse modalità che variano, oltre che nella potenza d’aspirazione anche nel consumo della batteria. Quella che ci sentiamo di consigliarvi però, è senza dubbio quella automatica che funziona sia con la spazzola morbida che con la spazzola superfici e che, grazie a dei sensori integrati, è in grado di riconoscere lo sporco ed il materiale sul quale l’aspirapolvere sta lavorando, e regolare la potenza e la velocità della spazzola in maniera autonoma.

La spazzola multi superfici è dotata di due piccoli LED di colore azzurro che hanno un angolo di 138° che copre dunque tutta la parte anteriore, quella morbida invece è ottima per le superfici delicate e i pavimenti più duri, ed il grip del rullo ha quasi una sorta di effetto “lucidante” su superfici come il marmo ed il parquet.

Ottima la manovrabilità, che viene agevolata anche dalla spazzola motorizzata che “alleggerisce” il lavoro a chi sta pulendo. In quanto a comodità siamo quindi al top anche grazie al beccuccio estendibile con parte finale flessibile, con il quale sarà molto più semplice raggiungere anche i punti più difficili da pulire.

Nella confezione poi, è presente la spazzola anti-acaro, ottima per divani e letti ad esempio, oppure una bocchetta rigida rettangolare con la quale si potranno aspirare ad esempio le ragnatele (e che integra anche una piccola spazzola estendibile), oppure un altro accessorio a spazzola che sarà comodissimo per togliere la polvere su mobili e superfici più piccole.

Insomma, Dreame R20 funziona davvero bene. Non ha problemi né con peli né con capelli, e non teme il confronto neppure con i modelli prodotti dai brand più blasonati. Anche il sistema di rilevamento dello sporco funziona bene, ed è molto veloce sia nel riconoscimento che nell’adattamento di tutti i parametri di aspirazione.

Ed è altrettanto di qualità la pulizia lungo i bordi del pavimento, in prossimità di parquet, divani e mobili: che si utilizzi la spazzola motorizzata morbida o quella multi-superfici, il brand è riuscito a ridurre lo spessore lungo i bordi della struttura motorizzata.

Autonomia della batteria

La batteria integrata nella Dreame R20 riesce a garantire una buona autonomia anche se, nei nostri test, non siamo mai riusciti ad arrivare ai 90 minuti dichiarati dal brand in modalità Eco. Fatto sta però, che si tratta comunque di un’autonomia che vi permetterà di pulire casa senza troppi pensieri di ricarica, soprattutto utilizzando la modalità automatica con la quale potreste arrivare a circa 40 minuti di utilizzo, che passano a poco più di 15 quando si utilizza la modalità Turbo.

Sempre un po’ lunghi però i tempi di ricarica: per una carica completa, dallo 0 al 100% di batteria, saranno necessarie circa 4 ore.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita della Dreame R20 è di 399,00 euro su Amazon ma vi consiglio di tenere sempre sotto controllo il box in basso nel quale inseriremo eventuali coupon qualora fossero disponibili. Ad ogni modo, ormai Dreame ci ha abituati bene: è uno dei pochi brand che vende i propri prodotti a prezzi più che adeguati per quel che offrono.

Certo, ci sono prodotti competitor dotati di connettività WiFi, display più grandi e tante altre piccole sciccherie, ma si tratta di caratteristiche che però non migliorano l’utilizzo quotidiano di un aspirapolvere: perché in quanto a rapporto prezzo-prestazioni, Dreame R20 è tra gli aspirapolvere senza fili più interessanti oggi disponibili.



