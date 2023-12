OnePlus Buds 3 in arrivo: ecco i primi teaser ufficiali

In queste ore OnePlus ha iniziato a pubblicare sui social i primi teaser delle nuove TWS Buds 3, confermandone l’imminente presentazione. Con una serie di immagini, la celebre azienda cinese ha annunciato alcune delle peculiarità che andranno a caratterizzare queste nuove cuffie, come la tecnologia Gold Listening 2.0 che fornirà un’esperienza d’ascolto davvero di alto livello.

Le nuove TWS di OnePlus stanno arrivando: design elegante e tanta potenza

Le nuove cuffie OnePlus Buds 3 saranno presentate ufficialmente il prossimo 4 gennaio, in occasione dell’evento che mostrerà al mondo per la prima volta anche il nuovo OnePlus Ace 3. Queste TWS, stando ai primi teaser pubblicati su Weibo, offriranno un’esperienza d’ascolto flagship, anche grazie alla tecnologia Golden Listening 2.0 e ai driver con doppia unità coassiale ultra-clear per bassi morbidi e acuti trasparenti.

Lo stile sembra non differire troppo da quello particolarmente apprezzato del modello precedente, con delle colorazioni che andranno a seguire molto probabilmente quelle del nuovo smartphone della compagnia. Nella prima immagine pubblicata, infatti, è possibile apprezzare le cuffie e la loro custodia nei colori nero e azzurro.

