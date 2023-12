Huawei MateBook D 16 2024 è il portatile da regalare a Natale, con Coupon Esclusivo -80€ e FreeBuds 5i in omaggio!

Oltre ai nuovi auricolari Huawei FreeClip (dotati di un look inedito e caratteristiche al top), il brand ha lanciato di recente anche una nuova aggiunta alla sua linea di portatili premium. Huawei MateBook D 16 2024 con processore i5 di 12° generazione è un terminale perfetto per l’utenza business e per gli studenti, ma anche per chi è alla ricerca di un laptop per godere al meglio dei contenuti multimediali. Inoltre questo è il periodo dei regali di Natale e il nuovo notebook di Huawei è di certo il dispositivo perfetto da trovare sotto l’albero (per fare un figurone con un dono stellare). Insomma, ci sono un portatile fresco di lancio, un omaggio ed un codice sconto per risparmiare: gli ingredienti per l’occasione giusta sono tutti qui!

Un debutto coi fiocchi per Huawei MateBook D 16 2024: FreeBuds 5i in omaggio e 80€ di sconto (con il nostro Coupon Esclusivo)

Crediti: Huawei

Il nuovo Huawei MateBook D 16 2024 è sicuramente il portatile giusto da regalare a Natale: si tratta di un terminale capace di andare incontro ad ogni esigenza e che permette di ottimizzare al massimo la propria produttività (e vale sia per professionisti che studenti). Versatile e dotato di specifiche ad alte prestazioni, MateBook D 16 2024 offre un corpo metallico leggero e facile da trasportare ed uno schermo ampio per un’esperienza sempre appagante.

Il laptop è disponibile nella colorazione Space Grey, pesa 1,68 Kg e ha uno spessore di 17 mm. Lo schermo è un pannello da 16″ (mai dare per scontato queste dimensioni, oggigiorno) con un rapporto screen-to-body del 90%; la nuova cerniera a 180° consente al notebook di piegarsi completamente ed appiattirsi (favorendo la condivisione dei contenuti, ad esempio durante una riunione). Il cuore del dispositivo è il processore Intel Core i5 di 12° generazione, adatto a gestire qualsiasi attività multitasking e che può essere potenziato ulteriormente con la Modalità Prestazioni e Super Turbo. Grazie alla tecnologia Dual Shark Fin Fan è possibile dire addio a crash e problemi con le temperature: il sistema di raffreddamento a doppia lama regola la dissipazione del calore del laptop in modo ottimale, migliorandone l’efficienza. Il resto del comparto comprende una batteria da 56 Wh, una tastiera full-size retroilluminata con tasti da 1,5 mm, un’antenna Huawei Metaline (per una connessione a lunga distanza, fino a 270 metri) e tanto altro ancora.

Crediti: Huawei

Il notebook da regalare a Natale è proprio lui, Huawei MateBook D 16 2024: completo a tutto tondo, elegantissimo e dal prezzo accessibile, il laptop diventa imperdibile grazie alla promozione dedicata. Fino al 27 dicembre è possibile ricevere in regalo gli auricolari true wireless Huawei FreeBuds 5i (semplicemente acquistando il nuovo portatile); inoltre basta utilizzare il nostro Coupon Esclusivo (AGIZD16) per ricevere uno sconto di 80€ fino al 31 dicembre: in questo modo il prezzo scenderà a soli 719.9€ per la versione da 8/512 GB oppure a 819.9€ per quella da 16/512 GB. Si tratta di un’occasione d’oro per regalare (o regalarti) uno dei migliori notebook del momento, leggero e sottile!

