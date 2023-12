La musica si ascolta insieme anche su WhatsApp grazie a questa nuova funzione

Negli ultimi tempi il team di Meta ha introdotto in WhatsApp metodi di condivisione dei contenuti nella celebre app di messaggistica istantanea che arricchiscono la conversazione in modi sempre diversi. L’ultima, in ordine temporale, sembra essere la possibilità di condividere con gli amici la musica che si sta riproducendo, per ascoltarla insieme durante una videochiamata.

Musica e video si ascoltano insieme agli amici grazie a WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Nell’ultima versione 23.25.10.72 beta di WhatsApp per iOS, Meta ha iniziato il test di una nuova funzionalità che, oltre al già introdotto screen-sharing, consente di condividere con gli amici anche la musica che si sta ascoltando. Questa particolare funzione sarà disponibile in videochiamata, ma al momento non si conoscono le app musicali che saranno supportate.

Le conversazioni, quindi, si arricchiranno sempre più con WhatsApp, ma al momento è impossibile sapere quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti. Sembra ovvio, però, che la possibilità di condividere la musica sarà disponibile anche su Android, dove però non è ancora disponibile per il test in beta.

