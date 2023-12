Apple lancia iOS 17.2.1: tutte le novità

Apple ha pubblicato in queste ore quello che potrebbe essere l’ultimo aggiornamento di iOS 17 del 2023, lasciando però un alone di mistero su quelle che sono le novità introdotte. Il nuovo iOS 17.2.1, infatti, si occupa di rendere più gradevole l’esperienza utente su iPhone risolvendo una serie di problemi importanti, ma in questo caso la compagnia di Cupertino è stata avara di dettagli.

Apple chiude il 2023 con iOS 17.2.1: l’esperienza utente migliora su iPhone

L’aggiornamento ad iOS 17.2.1 pesa circa 300 MB ed è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili con la diciassettesima versione del sistema operativo mobile di Apple. Le novità, tuttavia, restano avvolte nel mistero: il changelog pubblicato dall’azienda statunitense, infatti, suggeriscono che la patch miri a risolvere diversi problemi importanti riscontrati dagli utenti, senza però citare quali.

“Questo aggiornamento fornisce importanti risoluzioni di problemi ed è consigliato a tutti gli utenti” si legge tra le note ufficiali dell’aggiornamento, senza che venga però fatta menzione a quali bug siano stati effettivamente applicati dei fix.

Per scaricare questo nuovo aggiornamento è sufficiente recarsi nell’app Impostazioni alla voce “Generali > Aggiornamento software” per effettuare il download e l’installazione della nuova versione.

