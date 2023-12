Huawei Auto, Audi e Mercedes: la collaborazione che non ti aspetti

Nelle scorse settimane, Huawei ha ufficialmente inaugurato la sua divisione automobilistica Intelligent Automotive Solution, un progetto che concretizza gli sforzi compiuti negli anni passati. E pensare che mesi fa si ipotizzava che l’azienda cinese stesse addirittura meditando di venderla: la verità è che i progressi fatti l’hanno portata a fondare una branca societaria dedicata esclusivamente al mercato auto, e vuole farlo anche in partnership con casate storiche quali Audi e Mercedes.

La divisione automobilistica di Huawei potrebbe collaborare con Audi e Mercedes

Fino a oggi, Huawei ha collaborato solamente con compagnie cinesi come Aito e DongFeng, ma la fondazione della divisione auto l’ha spinta a cercare un contatto diretto con Audi e Mercedes. Huawei avrebbe chiesto loro se fossero interessate a entrare in società mediante l’acquisto di quote azionarie, per una divisione la cui valutazione complessiva ammonterebbe a circa 28-35 miliardi di dollari.

Una mossa dal sapore geopolitico, perché avere bordo della compagnia brand tipicamente occidentali la potrebbe aiutare ad allentare le tensioni derivanti dal ban USA e attirare gli investitori anche da fuori i confini nazionali. Ci sarebbero già stati incontri fra Huawei e Mercedes, a cui sarebbe stato proposto il 3/5% dell’azienda; per quanto riguarda Audi, si vocifera che la partnership porterebbe le tecnologie auto di Huawei sui veicoli del brand di Volkswagen a partire dal 2025.

