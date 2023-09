Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″ a 200 Hz arriva in Europa a prezzo stracciato

Uno dei prodotti più apprezzati della casa cinese è senza dubbio il suo monitor da gaming curvo, soluzione lanciata anche alle nostre latitudini e in varie occasioni in offerta a prezzi allettanti. Ora si fa il bis con Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″, versione con dimensioni leggermente minori ma con refresh rate a 200 Hz: ecco tutti i dettagli su specifiche e prezzo in Europa!

Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″: caratteristiche e prezzo del nuovo schermo

Crediti: Xiaomi

Dopo il debutto in Cina lo scorso anno (ma sotto il marchio Redmi), Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″ fa capolino anche in Europa, per ora solo in alcuni mercati. Rispetto al predecessore il display scende a 30″ (anziché 34″); tuttavia si tratta di un pannello di tutto rispetto, in 21:9 e con risoluzione WFHD (2560 x 1080 pixel); il refresh rate sale a 200 Hz, con il supporto al DC Dimming ,il 99% della gamma sRGB, tecnologia AMD FreeSync ed un'elegante curvatura da 1800R. La certificazione TUV garantisce che si tratta di un prodotto studiato per non affaticare gli occhi (quindi con accorgimenti anti-luci blu).

Crediti: Xiaomi

Oltre all'ingresso per l'alimentazione sono presenti due porte HDMI, una DisplayPort ed un'uscita audio (mini-jack). La base del monitor presenta un pratico spazio per alloggiare i cavi (in modo da non lasciarli sparsi dietro di esso). Il prezzo di Xiaomi Curved Gaming Monitor 30″ è di 239,9€: al momento si tratta di una novità disponibile solo in alcuni paesi europei. Teniamo le dita incrociate e spediamo di vedere il nuovo monitor anche in Italia.

