Xiaomi lancia gli sconti d’autunno: flash sale, bundle, coupon e tante occasioni!

L'estate è finita ma questo non vuol dire che dobbiamo necessariamente essere tristi: l'autunno è una stagione bellissima e fa da apripista all'inverno e al Natale. Meglio accogliere questo periodo con un pizzico di allegria e con una serie di offerte tech in salsa Xiaomi: c'è un modo migliore di passare alla nuova stagione? Lo store ufficiale ha lanciato gli sconti d'autunno, con tanti prodotti Xiaomi a prezzo ribassato: ci sono flash sale, coupon, bundle e una sfilza di occasioni per risparmiare!

Sconti d'autunno nello store Xiaomi: risparmia su smartphone e accessori

Crediti: Xiaomi

Gli sconti d'autunno dello store Xiaomi permettono di cominciare la stagione alla grande. Se cerchi un nuovo smartphone questo è il momento perfetto: POCO M5s scende a soli 119€ mentre se puntate ad un modello superiore, POCO X5 Pro 5G è in promo a 259€. Ovviamente c'è spazio anche per la serie Redmi Note 12 (si parte da 149€) e per i flagship di Xiaomi. Oltre alle offerte lampo sono presenti anche altri sconti: per ricevere un ribasso aggiuntivo basta semplicemente raggiungere un tetto di spesa massimo.

Ricevi 10€ di sconto su una spesa di 99€

di sconto su una spesa di 99€ Ricevi 20€ di sconto su una spesa di 199€

di sconto su una spesa di 199€ Ricevi 30€ di sconto su una spesa di 299€

Inoltre nello store sono presenti dei coupon a tempo limitato (IT100923 vale fino al 24 settembre e applica uno sconto del 10%) e bundle. A proposito di questi ultimi segnaliamo che Xiaomi 13 da 8/256 GB viene proposto a 799€ insieme alla friggitrice smart da 3,5 litri. La promozione termina il 27 settembre, quindi dai un'occhiata alla pagina dedicata agli sconti d'autunno Xiaomi per scoprire tutti i prodotti (anche Redmi e POCO) in promozione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

