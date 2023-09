Avete un iPhone 15? Seguite questa guida per non perdere i vostri dati durante il setup!

Il lancio di iPhone 15 sembra essere stato (in parte) rovinato da un bug nella versione di iOS 17 che arriva preinstallata sui nuovi smartphone di Apple. A quanto pare, diversi utenti si sono ritrovati con il dispositivo bloccato dopo aver provato ad eseguire la migrazione dei propri dati personali da un altro smartphone. La soluzione, per fortuna, è molto semplice ed Apple ha già pubblicato un aggiornamento di sistema per risolvere il problema.

Installate subito iOS 17.0.2 sul vostro iPhone 15 per non avere problemi

Crediti: 9to5mac

Se avete acquistato un nuovo iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro oppure 15 Pro Max, potreste dovrarvi nella situazione di dover ripristinare manualmente lo smartphone a causa di un bug con iOS 17 che non vede di buon occhio il trasferimento dei dati da un precedente smartphone. Tuttavia, Apple sembrava essere a conoscenza del problema e ha pubblicato per tempo il nuovo aggiornamento ad iOS 17.0.2 per ovviare all'incresciosa situazione.

Durante la configurazione iniziale, assicuratevi che venga installata la versione iOS 17.0.2: questo passaggio è fondamentale per non dover rischiare di dover ripristinare manualmente lo smartphone collegandolo ad un PC. Se non siete sicuri che l'installazione si avvenuta correttamente, allora selezionate l'opzione per configurare l'iPhone come nuovo telefono, evitando di trasferire i vostri dati.

Una volta esservi assicurati di aver installato tutti gli aggiornamenti disponibili potrete iniziare il trasferimento dei dati personali attraverso le impostazioni del vostro nuovo iPhone 15, con la tranquillità di sapere che andrà tutto a buon fine.

