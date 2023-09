Tecno Phantom V Flip senza segreti: foto, specifiche e data

Aggiornamento 03/09: il flip phone trapela in una nuova immagine ufficiosa, la trovate nell'articolo.

Dopo alcuni mesi di silenzio, si torna a parlare di Tecno Phantom V Flip, il primo smartphone pieghevole a conchiglia del brand asiatico, di cui abbiamo immagini e informazioni sulla scheda tecnica. Il nuovo telefono non è stato ancora confermato ufficialmente, ma fra rumor e certificazioni abbiamo anche la probabile data di presentazione.

Tecno Phantom V Flip: il primo flip phone della compagnia sta arrivando

Al MWC 2023 di Barcellona abbiamo potuto toccare con mano Phantom V Fold, il primo smartphone pieghevole dell'azienda; poco dopo sono spuntate in rete foto dal vivo e primi dettagli su Phantom V Yoga. A quanto pare, però, il nome finale del flip phone sarà invece Tecno Phantom V Flip, decisamente più in linea con quello del dispositivo lanciato durante la fiera catalana.

Al momento, tutto quello che sappiamo su Tecno Phantom V Flip è frutto di leak, a partire dallo schermo esterno, per cui la compagnia avrebbe scelto un approccio peculiare, di forma circolare e inserito all'interno del modulo della fotocamera. Sarebbe un pannello AMOLED da 1,32″ (466 x 466 pixel), più modesto rispetto a quelli da oltre i 3″ che troviamo sui pieghevoli a conchiglia Samsung, OPPO, vivo e Motorola ma superiore a quello da 1″ di Huawei P50 Pocket. Inoltre, la scocca avrebbe una variante in simil fibra di carbonio.

All'interno, invece, offrirebbe uno schermo AMOLED da 6,75″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) in 20.5:9 con refresh rate a 144 Hz, con un punch-hole centrale per la selfie camera da 32 MP. Il cuore del terminale sarebbe il SoC MediaTek Dimensity 8050 con memorie da 8/256 GB, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 66W, Android 13, connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C e doppia fotocamera da 64+13 MP con ultra-grandangolare.

Abbiamo anche informazioni sulla data di presentazione: non sappiamo ancora il giorno preciso, ma il periodo previsto è quello del Q4 2023. Tuttavia, la certificazione ricevuta dal database Google Play potrebbe svelare un arrivo più ravvicinato, forse per il periodo di settembre/ottobre. Infine, il prezzo: circa 1.170€ al cambio attuale, per le tre colorazioni Minimal Black, Film White e Periwinkle Purple.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le