iPhone 15 sarà più economico e semplice da riparare: ecco i prezzi

Continuano ad emergere in rete nuove informazioni sulla serie iPhone 15, questa volta direttamente tramite il sito ufficiale del supporto Apple. In particolar modo, le informazioni appena arrivate sul web riguardano i costi di riparazione del vetro posteriore dei nuovi modelli che, rispetto al passato, potrebbero costare molto meno.

Il vetro posteriore di iPhone 15 Pro costerà la metà rispetto al precedente modello

Tramite il sito ufficiale del supporto Apple, veniamo a conoscenza dei prezzi per la riparazione del vetro posteriore che caratterizza tutti gli smartphone delle serie iPhone 14 e iPhone 15. I costi per la sostituzione di questo componente, per fortuna, sono scesi tantissimo rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda i modelli Pro e Pro Max.

Per iPhone 14, infatti, la sostituzione del vetro posteriore poteva arrivare addirittura a costare 549 dollari, mentre con i nuovi iPhone 15 si arriverà ad un massimo di 199 dollari. Elencati qui sotto trovate i prezzi del componente per tutti gli smartphone della serie 14 e 15.

iPhone 14: $169

iPhone 14: $199

$199 iPhone 14 Pro: $499

iPhone 14 Pro Max: $549

iPhone 15: $169

iPhone 15 Plus: $199

iPhone 15 Pro: $169

iPhone 15 Pro Max: $199

Ovviamente, questi prezzi fanno riferimento ad una sostituzione fuori garanzia e senza Apple Care+. Con il servizio di protezione di Apple, infatti, il prezzo per la sostituzione del vetro posteriore scende a soli 29 dollari per tutti i modelli.

