Tecno MegaBook T1 e S1 Dazzling Edition: il primo laptop muta-colore a IFA 2023

Uno dei protagonisti che si sta maggiormente costruendo fra i corridoio e le hall di IFA 2023 si chiama Tecno. Dell'azienda vi abbiamo già parlato nell'articolo dedicato perciò non mi dilungherò ulteriormente, e in quel di Berlino abbiamo già potuto apprezzare il rollable Tecno Phantom Ultimate e il mini-PC da gaming Tecno MegaMini. E a proposito di PC, alla kermesse tedesca c'è spazio anche per i notebook con i nuovi MegaBook T1 ed S1 Dazzling Edition.

IFA 2023, arriva la presentazione dei nuovi Tecno MegaBook T1 e S1 Dazzling Edition

Tecno MegaBook T1 (2023) ha un design da 1,48 cm di spessore, un peso di 1,39 kg per una scocca in alluminio di alta qualità con design Startrail Phantom e colorazione Silver e Monet Violet. Ha uno schermo da 14″ e integra una batteria da 75 Wh, la più grande nella sua fascia di prezzo, con autonomia fino a 18,5 ore.

Ma la vera novità si chiama Tecno MegaBook S1 Dazzling Edition, notebook decisamente peculiare e originale per l'adozione della tecnologia fotoisomero policromatico. Diventa così il primo notebook muta-colore: quando esposta ai raggi UV della luce solare, la colorazione White Moon mostra i suoi colori. Non è la prima volta che Tecno adotta una feature del genere: per esempio Spark 10 Pro con tecnologia Luminous Eco-Leather oppure Camon 19 Pro Mondrian con scocca policromatica.

Tuttavia, mancano ancora informazioni precise su scheda tecnica, prezzi e disponibilità, che verranno annunciati più tardi.

