Recensione Dreame L20 Ultra: è il robot più completo, non ha rivali

Ammettiamolo, gli ultimi robot aspirapolvere e lavapavimenti di Dreame (ma anche degli altri brand più famosi) sono sempre stati molto costosi, ma allo stesso tempo è come se in questo particolare segmento del mercato si fosse schiacciato l'acceleratore in quanto a nuove funzionalità e innovazione. Ad esempio, con L10S Pro Dreame fu la prima a introdurre i mop rotanti per il lavaggio.

Ecco, per capire a che livello si arriva con il Dreame L20 Ultra, prendete l'innovazione di quel modello e moltiplicatela per 10. E i 7000 Pa di potenza d'aspirazione, il mop per il lavaggio che si estende in modo da pulire lungo i bordi, l'intelligenza artificiale in grado di riconoscere gli oggetti, la ricostruzione in 3D del proprio appartamento ed un sistema ottico che include due fari LED sono solo alcune delle novità che rendono il Dreame L20 Ultra il RE indiscusso dei robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Recensione Dreame L20 Ultra: è il miglior robot aspirapolvere e lavapavimenti del 2023

Unboxing

Qualora doveste acquistare il Dreame L20 Ultra, sappiate una cosa: arriverà a casa in una confezione molto, molto grande e pesante. Il motivo è la natura stessa del dispositivo, della sua grande base di ricarica e dei tanti accessori inclusi.

Ecco il contenuto della confezione:

Robot aspirapolvere;

base di ricarica;

rampa per base di ricarica;

spazzola laterale;

cavo di alimentazione;

spaccola di pulizia;

2 sacchetti per lo sporco;

spazzola principale;

2 mop per il lavaggio;

soluzione detergente;

manuale utente e guida rapida;

filtro HEPA.

Design e materiali

Dreame L20 Ultra è disponibile sia nella colorazione bianca del nostro sample, che in grigio scuro (forse più adatto ad un robot aspirapolvere), entrambe con finiture opache. Il design della stazione di ricarica è uno dei più curati che ho avuto modo di vedere in questo settore, ed è caratterizzato da forme perlopiù squadrate con bordi leggermente arrotondati. Tutta la piastra frontale è canalata ed ha delle finiture argentate molto belle.

Sia chiaro, si tratta probabilmente della base di ricarica più grande in circolazione (è grande 61x48x27 cm), e questo perché al suo interno integra i due secchi per l'acqua sporca e l'acqua pulita, al centro dei quali andrà inserita la “cartuccia” di detergente per pavimenti che esce in confezione: grazie a questa idea, non solo il pavimento sarà splendente, ma anche profumato.

Inferiormente poi c'è lo scomparto per il sacchetto di raccolta per l'autosvuotamento che da 3.2 L, però, è stato pensato con un sistema di apertura piuttosto scomodo e che effettivamente non mi fa impazzire.

Il robot invece, è il tipico robot aspirapolvere del brand. È realizzato con le stesse finiture del brand, trasmette una buona sensazione di solidità ed ha un sottile rivestimento in gomma nella parte anteriore in modo da proteggerne le plastiche dai contatti con i mobili. I tasti di controllo sono tre e superiormente si può aprire tramite un sistema magnetico per accedere al contenitore per la polvere che integra anche il filtro HEPA.

Ma una delle vere novità sta nella zona inferiore del robot. Dreame L20 Ultra infatti, è il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti che non solo integra dei mop rotanti che si possono alzare di 10.5 mm (utile nel caso di tappeti) e che lavorano applicando una notevole forza verso il pavimento (sfruttando la tecnologia DuoScrub), ma è il primo ad integrare la tecnologia MopExtend: grazie a questa funzione, Dreame L20 Ultra si renderà conto di essere lungo i bordi di una superficie ed estenderà il mop destro per garantire il lavaggio completo di tutta la zona. Insomma, la limitazione relativa al lavaggio lungo i mobili o i battiscopa, tipica di questi prodotti, è stata finalmente eliminata del tutto.

Infine una piccola curiosità: qualora posizionaste il robot in prossimità di una fonte d'acqua, grazie alla tecnologia “auto water refilling” il Dreame L20 Ultra potrebbe riempire in maniera del tutto autonoma il suo serbatoio, lasciando all'utente l'unico onere di svuotare quello dell'acqua sporca.

Potenza d'aspirazione e qualità della pulizia

Ma ora parliamo di potenza d'aspirazione, ed è qui che arriva il bello perché Dreame L20 Ultra ha un altro primato: è uno dei primi, o addirittura il primo, ad essere dotato di un motore in grado di garantire una potenza d'aspirazione di ben 7000 Pa.

Qui c'è poco da dire. Se già il Dreame L10 Ultra era stato una garanzia su questo punto di vista, questo L10 Ultra non può che essere una piacevole conferma: è uno degli aspirapolvere automatici più potenti del mercato. In più l'ho trovato piacevolmente silenzioso rispetto la media, per cui chapeau a Dreame e all'ottimo lavoro di insonorizzazione effettuato sul suo prodotto.

Dreame L20 Ultra è l'unico modello che è riuscito a pulire perfettamente il pavimento al piano terra della mia casa. E non è una cosa da poco perché è qui che passano la maggior parte del tempo i miei 3 cani che entrando ed uscendo dal giardino macchiano in continuazione le mattonelle bianche.

E, credetemi, le ho provate tutte per mettere sotto stress il sistema di pulizia di questo robot, ma niente da fare: è stato più stressante per me creare questo ambiente “ostile” piuttosto che per il Dreame, il quale ha pulito tutto senza indugi e difficoltà.

Ad ogni modo, il rullo centrale è gommato ed è largo poco più di 20 cm ed è ampia pure l'unica spazzola rotante centrale. A dirla tutta, un robot come il Dreame L20 Ultra sarebbe dovuto arrivare con due spazzole laterali, ma non è un problema perché in quanto a potenza d'aspirazione non gli si può dire proprio nulla neppure nella mappatura e nelle funzioni AI: è in grado di riconoscere gli ostacoli, ne scatta una foto e li rende visibili in mappa, è in grado di riconoscere le zone più sporche che laverà fino alla completa pulizia, genera una planimetria precisissima di casa. Insomma, siamo al top.

Ottimo anche il lavaggio che, grazie alle tecnologie di cui abbiamo parlato. Si può scegliere di effettuare il lavaggio in maniera tradizionale, con 3 diversi livelli di potenza, oppure di far portare a termine prima l'aspirazione e poi passare al lavaggio dei pavimenti. Ovviamente è in grado di riconoscere i tappeti, sui quali aumenta la potenza d'aspirazione ed alza i mop di circa 10 millimetri per evitare di bagnarli, e sì, con il Dreame L20 Ultra anche le macchie più ostinate andranno via.

App per smartphone

Dreame L20 Ultra viene gestito con l'app Dreame Home, una sorta di “clone” di Xiaomi Home con la quale è possibile gestire in maniera molto semplice tutte le funzionalità del robot, compresa quella di viedeosorveglianza: Dreame L20 Ultra è dotato di una fotocamera che può anche funzionare come “cane da guardia” in casa e che, tramite l'app, si può anche impostare in modo che segua gli umani in casa.

Tramite l'app si può selezionare anche l'intensità della pulizia a seconda del grado di sporco presente in una determinata stanza: in cucina ci sarà sicuramente più sporco di una camera da letto, quindi magari impostiamo un passaggio doppio con maggiore quantità d'acqua, anziché un singolo passaggio.

E poi ovviamente sono integrate tutte le funzioni basilari che ci si aspetta da un prodotto del genere, come la suddivisione automatica delle stanze che, grazie al riconoscimento dei mobili, avverrà in maniera autonoma anche nella nomenclatura, la pulizia programmata, i muri virtuali, le zone off limits e così via.

Ed il sistema di mappatura AI consente di essere nettamente più precisi rispetto agli altri modelli nel mercato, rendendo più veloce la pulizia e permettendo al Dreame L20 Ultra ad esempio di riconoscere non solo gli animali domestici, le relative cucce o le ciotole, ma anche i cavi che potrebbero essere lungo il suo percorso, che verranno sempre evitati.

Autonomia della batteria e ricarica

Grandi passi in avanti anche per quanto riguarda autonomia e ricarica, ed i motivi sono due: Dreame L20 Ultra è animato da una batteria da ben 6400 mAh, dotata di ricarica rapida.

In sostanza, nei miei test per pulire un ambiente di circa 70 metri quadrati al massimo della potenza d'aspirazione e al massimo della quantità di acqua, il robot ha consumato circa il 35% di batteria, e si è ricaricato in pochissimo tempo.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di lancio del Dreame L20 Ultra è di 1199,00 euro su Amazon. Ed è inutile girarci intorno, è una cifra importante, per quello che potremmo definire il robot aspirapolvere più avanzato di sempre: perché grazie a tutte le sue funzionalità e alla sua potenza, il Dreame L20 Ultra non ha alcun rivale nel mercato.

Certo, è un prodotto di punta, un vero e proprio top di gamma, che ovviamente non si rivolge a tutti. Ma tutto quello che promette di fare lo fa bene, ed effettivamente è forse una delle prime volte che, al termine di una recensione relativa ad un robot aspirapolvere, non ho alcun “contro” da sottolineare. Eccetto il prezzo, ma la qualità e l'innovazione si pagano.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

