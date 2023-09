Dreame a IFA 2023: uno sguardo alle migliori soluzioni per le pulizie smart

Come ogni anno la fiera di Berlino è arrivata: dopo una prima giornata ricca di presentazioni e tante novità (come nel caso di Dreame L20 Ultra, fresco di lancio) è arrivato il momento di fare il punto della situazione ed andare a conoscere più da vicino alcuni dei prodotti più interessanti ed iconici della compagnia asiatica. Lo stand di Dreame a IFA 2023 è particolarmente ricco, con un vasto assortimento di robot aspirapolvere, vacuum cleaner, altre soluzioni per le pulizie ed accessori. Qui si respira un'aria familiare: si tratta di prodotti al top a livello tecnologico e di stile, ma pensati sopratutto per migliorare la qualità della vita andando ad agire in uno dei campi più importanti della quotidianità, ossia la casa.

Le novità Dreame mostrate a IFA 2023: ecco le soluzioni più interessanti per le pulizie smart

Dopo la panoramica più allargata delle novità di Dreame a IFA 2023 entriamo nel dettagli per dare uno sguardo sia allo stand del brand che ad alcuni dei prodotti più interessanti. Come anticipato anche in apertura, nell'area dedicata all'azienda si respira un'aria particolare e il motivo è presto detto: lo stand non ha soltanto un fine espositivo ma permette di toccare con mano i prodotti Dreame e di testare le loro funzionalità e performance anche alle prese con situazioni reali (e quindi con pavimenti davvero sporchi).

Nello stando sono presenti i robot aspirapolvere e vacuum cleaner, ma anche tanti altri prodotti sempre dedicati alla pulizia (nel perfetto stile Dreame). Ovviamente non poteva mancare il robottino del momento, appena lanciato sul mercato e che sta già facendo parlare di sé. Dreame L20 Ultra è l'ultimo arrivato della compagnia ed è stato anche protagonista della nostra recensione. Diciamo la verità: si tratta di un robot aspirapolvere premium, con funzionalità top e prestazioni stellari. Ci troviamo alle prese con il miglior aspirapolvere e lavapavimenti dell'anno grazie alla qualità di Dreame e alle ultime novità che sono state implementate.

La grande novità di L20 Ultra è la tecnologia MopExtend, che risolve uno dei problemi principali (se non IL problema) dei robottini. Vista la loro forma (rotonda) hanno delle difficoltà nella pulizia degli angoli e dei bordi e qui entra in gioco questa nuova funzione. Il mop rotante è in grado di estendersi oltre il corpo del robot, in modo da raggiungere con facilità i bordi e gli angoli. Quando i sensori rilevano questi punti, il dispositivo estende automaticamente il mop in modo da pulire a fondo. Ricordiamo che a bordo è presente un doppio mop rotante con sistema di lavaggio Duo-Scrub: l'alta velocità permette di rimuovere anche le macchie più ostinate.

Oltre a caratteristiche di punta come la potenza di aspirazione di 7.000 PA e la scansione degli ambienti con luce strutturata 3D troviamo anche una dock di svuotamento: questa si occupa sia di pulire il robot che di rifornirlo d'acqua e di lavare i mop ed asciugarli tramite aria calda. Inoltre la base ha una capienza di ben 3.2 litri, per circa 75 giorni di pulizie (prima che sia necessario svuotarla).

Tra le altre novità di IFA 2023 troviamo anche Dreame L10 Prime, uno degli ultimi modelli della compagnia. Si tratta ancora una volta di un robot aspirapolvere premium con tecnologie d'avanguardia come il sistema di navigazione LiDAR e la presenza degli algoritmi avanzati SLAM per la mappatura degli ambienti 3D. Il tutto di traduce nella massima precisione durante le pulizie, con un rilevamento degli ostacoli avanzato e la possibilità di riconoscere automaticamente tappeti e moquette tramite ultrasuoni. In questo modo è possibile adattare la potenza alle superfici, in modo da non rovinare quelle più delicate.

L10 Prime monta un doppio mop rotante ad alta velocità (fino a 180 giri al minuto), in modo da eliminare lo sporco a fondo e con una singola passata; la funzione di sollevamento di spazzola e mop, permette al robot di tornare alla stazione di ricarica senza trascinare lo sporco residuo. In questo caso abbiamo una potenza di aspirazione di 4.000 PA mentre non manca all'appello l'immancabile dock di svuotamento: basta una piccola sosta e il robot è di nuovo pronto per una sessione di pulizia!

Non solo pulizie intelligenti per la casa ma anche per il giardino con Dreame Roboticmower A1: uno dei mercati più di nicchia è proprio quello dei robot tosaerba, al momento ancora limitati. Il motivo è semplice: mantenere un giardino pulito non è semplice e vale sia per la mano umana che per quella tech. Si tratta spesso di superfici di grandi dimensioni, da tagliare con estrema precisione. Ebbene Dreame ha la soluzione: il suo nuovo robot tosaerba è dotato di mappatura 3D tramite LiDAR, un modo da evitare incidenti di percorso e mappare con precisione il giardino, in modo da creare percorsi ad hoc rilevando ed evitando gli ostacoli. Questa novità arriverà in Europa il prossimo anno.

A dimostrazione del fatto che l'azienda non è solo pulizie tech, a IFA 2023 c'è spazio anche per Dreame Hair Glory, l'asciugacapelli del brand. Si tratta di un accessorio leggero e silenzioso, in grado di emettere 300 milioni di iorni negativi per centimetro cubo (in modo da eliminare l'elettricità statica e lasciare i capelli lisci e setosi). Il dispositivo si presenta con un look elegante e raffinato, presenta degli indicatori LED e tasti touch. Bello, potente e sicuro!

Chiudiamo la nostra panoramica dei prodotti Dreame a IFA 2023 tornando all'origine, ossia alla cura della casa. Tra i modelli più interessanti presenti alla fiera di Berlino troviamo anche Dreame L10s Ultra, il robot aspirapolvere per una pulizia completamente automatizzata. Funzioni AI e 3D avanzate (per mappatura e rilevamento dell'ambiente), 5.300 PA di potenza di aspirazione, dock di svuotamento con una capienza fino a 60 giorni, doppio mop rotante per pulire a fondo: insomma uno dei migliori sulla piazza!

