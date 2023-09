AGM PAD P1 ufficiale a IFA 2023: il primo tablet 4G del brand è impermeabile

Durante la fiera tecnologica di Berlino ne abbiamo viste tante, con un miriade di grandi nomi e prodotti di molteplici categorie. IFA 2023 è anche un momento di prime volte, come nel caso di AGM. La compagnia, infatti, ha approfittato del palcoscenico di IFA per presentare il suo primo tablet. AGM PAD P1 è ufficiale ed arriva con connettività 4G LTE ed un corpo impermeabile (e con caratteristiche da rugged).

AGM PAD P1 ufficiale a IFA 2023: specifiche, prezzo e disponibilità del nuovo tablet 4G

Solitamente la resistenza all'acqua è appannaggio delle soluzioni rugged, votate alla resistenza in ogni occasione. Nel caso di AGM PAD P1 ci troviamo alle prese con un tablet dallo stile “classico” seppur con velleità da rugged: non sarà necessario temere liquidi e immersioni accidentali grazie alle certificazione IP68 e IP69K e nemmeno la polvere. Il nuovo arrivato – ricordiamo, il primo tablet del brand – è dotato di un look accattivante ed in linea con i trend attuali: sul retro trova spazio una fotocamera singola con flash LED, in un modulo rettangolare. Quindi ci troviamo alle prese con un modello resistente ed impermeabile, ma senza dimensioni super ingombranti ed uno stile “grezzo”. Tuttavia, per gli amanti dei tablet ultra-resistenti, in confezione è presente una custodia protettiva: una volta inserita il dispositivo sarà completo della certificazione MIL-STD-810H.

Frontalmente abbiamo un ampio schermo IPS da 10,36″ con risoluzione 2K, perfetto per godere al meglio dei contenuti multimediali (anche lato audio, vista la presenta degli speaker stereo). Il dispositivo offre 8 GB di RAM e 256 GB di storage ed è dotato di Android 13: in questo modo è possibile beneficiare di prestazioni sempre fluide. E grazie al supporto Dual SIM 4G LTE è il perfetto compagno per viaggi e spostamenti.

Il cuore di AGM PAD P1 è il chipset Helio G99 di MediaTek; il tutto è alimentato da una capiente batteria da 7.000 mAh mentre il comparto fotografico fa affidamento su un sensore principale da 8 MP ed un modulo frontale da 5 MP. Insomma, si tratta di un tablet potente, con tanta batteria, perfetto per un weekend outdoor vista anche la sua resistenza. E questa non compromette lo stile, dato che è legata alla cover.

Il nuovo AGM PAD P1 è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale del brand e su Amazon: il prezzo è di 299.9€ ma nella pagina del prodotto presente su Amazon è possibile riscattare un buono di 30€. Inoltre non manca l'affidabilissima spedizione Prime, con tutti i suoi vantaggi! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con AGM.

