SwitchBot S10 debutta a IFA 2023: il primo robot al mondo completamente automatizzato!

La fiera di Berlino ha visto tra i suoi protagonisti anche SwitchBot, con un'inedita soluzione per le pulizie intelligenti. In realtà si tratta di un robot aspirapolvere a suo modo rivoluzionario, che mira a cambiare completamente l'esperienza di utilizzo di questa tipologia di prodotti. SwitchBot S10 è ufficiale a IFA 2023 e in questo approfondimento andiamo a scoprire le caratteristiche che lo rendono davvero unico nel suo genere!

SwitchBot S10 ufficiale a IFA 2023: tutte le novità, caratteristiche e prezzo del nuovo robot

Il nuovo SwitchBot S10 vuole essere il primo robot aspirapolvere al mondo completamente automatizzato: l'intervento umano non è assolutamente richiesto grazie ad una dock che si riempie automaticamente di acqua, scarica quella sporca, ricarica il robottino e lo pulisce a tutto tondo. In questi passaggi non è mai richiesto l'intervento dell'utente. Insomma, il robot aspirapolvere diventa funziona una lavatrice o una lavastoviglie: la base va collegata direttamente al tubo dell'acqua o a un rubinetto mentre il tubo di scarico va nell'apposito tubo. Utilizzando questo sistema, la base si ricarica con acqua pulita ed espelle quella sporca in modo autonomo. Ovviamente non mancano vari accessori per adattare SwitchBot S10 a qualsiasi luogo della casa: che sia una cucina, un bagno, una lavanderia, basta semplicemente che sia presente la rete idrica.

La dock ha dimensioni compatte e si adatta facilmente ad ogni ambiente: la base non usa un serbatoio per l'acqua pulita e sporca, ma attinge e scarica direttamente dalla rete idrica. In questo mondo si evitano sia dimensioni ingombranti che cattivi odori emanati dal contenitore dell'acqua sporca.

Per quanto riguarda le caratteristiche del robot aspirapolvere, SwitchBot S10 offre una potenza di aspirazione di 6.500 PA e si pulisce completamente da solo grazie alla presenza di una seconda dock, in questo caso dedicata allo svuotamento dello sporco e alla pulizia del robottino con un sistema di asciugatura automatica che aggiunge perfino la soluzione detergente. Il tutto è pensato per limitare al minimo l'intervento umano e l'unica azione richiesta è quella di svuotare il contenitore dello sporco (dopo circa 70 giorni).

Il robottino si affida alla navigazione LiDAR per la scansione e la mappatura degli ambienti, anche grazie al riconoscimento AI degli ostacoli. Il mop per il lavaggio hanno una velocità di 300 giri al minuto, per una pulizia decisamente profonda. È presente il rilevamento dei tappeti: il dispositivo aumentata la potenza di aspirazione e blocca il sistema di lavaggio (sollevandolo), in modo da non rovinare le superfici. SwitchBot S10 è anche il primo robot al mondo in grado di riempire un umidificatore (SwitchBot Humidifier 2), ma quest'ultimo sarà venduto separatamente.

Il nuovo robot aspirapolvere SwitchBot S10 debutterà su Kickstarter il prossimo 13 ottobre, al prezzo di 1199$. Se volete saperne di più in attesa dell'inizio della campagna potete dare un'occhiata al sito ufficiale del brand.

Contenuto realizzato in collaborazione con SwitchBot.

