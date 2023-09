Anker, tutte le novità a IFA 2023: caricatori, cuffie, robot e videocamere

Non poteva mancare Anker alla kermesse berlinese di IFA 2023, e infatti non sono mancati nuovi annunci da parte della compagnia cinese. Alla conferenza tedesca sono stati presentati nuovi prodotti per il suo catalogo, che si parli di caricatori, powerbank ma anche videocamere di sicurezza, cuffie, robot aspiratori e non solo.

Anker presenta il suo nuovo catalogo di prodotti in quel di IFA 2023

Quando si parla di Anker si parla soprattutto di accessori per la ricarica, ed ecco che fra le novità troviamo Anker Nano Power Bank, disponibile nelle due varianti da 22.5W e 30W. A fronte delle loro dimensioni compatte, al loro interno integrano una capienza da 5.000 e 10.000 mAh, con cavo USB-C integrato per ottimizzare gli ingombri. Hanno un prezzo di 29,99€ e 49,99€. Nella stessa gamma c'è anche il caricatore Anker Nano 30W con ingresso USB-C, anch'esso compatto grazie alla tecnologia GaN, al costo di 24,99€.

Sempre a proposito di ricarica, a IFA 2023 sono stati presentati anche i nuovi caricatori wireless magnetici Qi2 MagGo, per un totale di sette prodotti a 15W che comprendono caricatori, pad, powerbank e una stazione 8-in-1. Per sapere prezzi e disponibilità dovremo attendere fine anno.

C'è poi la coppia di batterie di alimentazione portatili Anker Solix C1000 e F3800; il modello C1000 offre output a 2400W e 1.056 Wh di capienza espandibile fino a 2.112 Wh aggiungendo la batteria ausiliaria B1000 e costerà 1.199€ a partire dal Q4 2023. C'è poi quello F3800 da 3,84 kWh, espandibile fino a 26,88 kWh con l'aggiunta fino a 6 batterie e con un output a 6.000W 120/240V: prezzi e disponibilità entro fine anno.

Cambiando categoria di mercato, EufyCam E330 (Professional) è la videocamera di sorveglianza del sub-brand Anker con tracciamento incrociato che combina la registrazione video di più videocamere per eliminare i punti ciechi; il costo parte da 129€ per una singola unità fino a 649,99€ per il kit con 4 unità e l'hub HomeBase.

C'è anche la webcam AnkerWork C310, utile per effettuare videochiamate 4K e 1080p a 60 fps con ampia gamma dinamica, auto-regolazione alla luce ambientale al prezzo di 99,99€.

Per quanto riguarda il settore audio, le Anker Soundcore Space One sono cuffie Bluetooth con riduzione del rumore, codec LADC e ampia autonomia, nelle colorazioni Jet Black, Latte Cream e Sky Blue al prezzo di 99,99€.

Infine c'è RoboVac R1 Alway Clean, l'aspirapolvere robot del marchio Eufy MACH con rulli auto-pulenti in tempo reale e tecnologie Tesla Valve Mixing, 3D Matrix Eye ed Eco-Clean Ozone per disinfettare i pavimenti. Si tratta solo di un teaser, però, perché l'annuncio vero e proprio arriverà nei prossimi mesi.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le