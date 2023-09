OPPO A18 ufficiale: è l’entry-level a 90 Hz da 5.000 mAh

È arrivato il turno per un nuovo smartphone: prende il nome di OPPO A18, il nome ci suggerisce che è un modello low-cost e ce lo confermano anche le specifiche. A prima vista, potrebbe sembrare un modello già conosciuto in precedenza, come nel caso di A38, A58, A78, A98 ed altri ancora: vediamo quali sono le sue peculiarità.

OPPO A18: è stato presentato ufficialmente un nuovo smartphone economico

Crediti: OPPO

OPPO A18 misura 163,74 x 75,03 x 8,16 mm, pesa 188 grammi ed è disponibile nelle due colorazioni Glowing Black e Glowing Blue, per un'estetica che riprende la fotocamera incastonata nella doppia finitura posteriore disposta in senso verticale. È certificato IP54 e ha uno schermo IPS LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI, refresh rate a 90 Hz e luminosità di 720 nits.

La piattaforma hardware su cui si basa il MediaTek Helio G85 a 12 nm, SoC che include una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e GPU Mali-G52 MC2. C'è un solo taglio di memoria da 4/128 GB di tipo LPDDR4x ed eMMC 5.1 con RAM virtuale fino a 4 GB ed espandibilità via microSD fino a 1 TB, mentre la batteria ha una capienza di 5.000 mAh. Il lettore d'impronte è laterale, il software è Android 13 con ColorOS 13.1, la connettività include dual SIM 4G, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C e ingresso mini-jack. Infine la fotocamera, che dietro ha due sensori da 8+2 MP f/2.0-2.4 con sensore monocromatico e davanti un sensore da 5 MP f/2.2.

Non abbiamo ancora informazioni sulla commercializzazione di OPPO A18, né per il prezzo né sui paesi di vendita.

