OnePlus Buds Pro 2R ufficiali in Italia: prezzo e differenze con le Buds Pro 2

La compagnia cinese ha annunciato una nuova versione – più economica – dei suoi ultimi auricolari true wireless. Ecco OnePlus Buds Pro 2R, da oggi disponibili in preordine in Italia: andiamo a scoprire quali sono le caratteristiche e le differenze con la versione Buds Pro 2, insieme ai dettagli sul prezzo per il nostro paese.

OnePlus Buds Pro 2R: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia | Ufficiale

Crediti: OnePlus

In termini di design e specifiche le nuove OnePlus Buds Pro 2R attingono a piene mani dal modello Pro 2: la custodia di ricarica presenta un’apertura orizzontale, gli auricolari hanno un’indossabilità in-ear e presentano uno stelo inclinato. Il corpo è caratterizzato da una doppia colorazione, con la parte dello stelo in materiale metallico ed il resto in un elegante colore Misty White (utilizzato anche per la custodia). Ricordiamo che le Buds Pro 2 sono acquistabili nelle versioni Arbor Green e Obsidian Black (assenti per le 2R).

Crediti: OnePlus

Oltre alla colorazione bianca, le Buds Pro 2R presentano l'audio spaziale ma sprovvisto di Head Tracking; inoltre è assente la ricarica wireless Qi. A parte queste differenze, le TWS sono praticamente identiche alla versione Pro 2. Ritroviamo i doppi driver da 11 e 6 mm, la cancellazione attiva del rumore ANC da 48 dB, la resistenza all'acqua e alla polvere IP55. Presenti all'appello la ricarica rapida via cavo ed una batteria di lunga durata (fino a 39 ore complessive); non manca poi il supporto Bluetooth 5.3 e LHDC 4.0.

Le nuove OnePlus Buds Pro 2R sono disponibili in preordine sullo store ufficiale al prezzo di 149€ (in questo momento sono il sconto a 129€), con spedizioni a partire dal 25 settembre.

