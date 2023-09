Le cuffie wireless ANC di Xiaomi scendono a 73€: il miglior prezzo di sempre!

Dopo il lancio ufficiale in patria se n'erano perse le tracce e invece ecco che le cuffie wireless premium della casa di Lei Jun sono disponibili anche per noi occidentali grazie a Banggood. Le Xiaomi Necklace tornano in offerta con un codice sconto dedicato: un'occasione unica per mettere le mani sugli auricolari stilosi del brand!

Xiaomi Necklace tornano in offerta su Banggood con codice sconto: ANC top e qualità premium

Le ultime cuffie Bluetooth wireless (non TWS) di Xiaomi si presentano con un look minimale ma “unico”, caratterizzato da un controller principale (da portare al collo) ed un paio di auricolari con vestibilità in-ear. Il tutto è dotato di 6 microfoni, supporto Hi-Fi con LHDC 4.0, driver dinamici da 13.4 mm e cancellazione attiva del rumore di fondo. Le caratteristiche sono di tutto rispetto, mentre l'ANC si spinge fino ai 43 dB di riduzione: perfetto per “isolarsi” completamente durante l'ascolto della musica oppure mentre si gioca o si guarda un video!

Gli auricolari wireless con ANC Xiaomi Necklace sono nuovamente disponibili su Banggood, in offerta con codice sconto al miglior prezzo di sempre. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le