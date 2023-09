Xiaomi UniBlade è il nuovo rasoio elettrico per una rasatura impeccabile

Arriva un'ennesima novità per la compagnia cinese, questa volta pensata per la cura del viso dell'uomo. Si tratta di Xiaomi UniBlade Trimmer, il nuovo rasoio elettrico che va arricchire l'offerta dell'azienda: si tratta di un modello all-in-one ricco di funzioni, proposto ad un prezzo davvero niente male.

Xiaomi UniBlade Trimmer: caratteristiche e prezzo del nuovo rasoio elettrico

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi UniBlade Trimmer è un rasoio elettrico dotato di lama a tre vie, una soluzione versatile in grado di offrire una rasatura impeccabile senza il minimo sforzo. La lama è composta da tre sezioni, ognuna con una funzione precisa: la parte lungo i bordi è particolarmente adatta per i peli più lunghi, mentre quella centrale rimuove i peli corti in un lampo. La testina può inclinarsi di 40°: di conseguenza il rasoio permette di radersi con precisione, seguendo i contorni del viso e del collo. La testina flessibile è anche utile per la rasatura del corpo.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Xiaomi UniBlade Trimmer è dotato di una pratica base per la ricarica magnetica (che offre anche il fissaggio a muro con adesivo 3M); l'autonomia si assesta intorno ai 60 minuti con una singola carica completa. Il design del nuovo UniBlade è minimale e raffinato, con un singolo pulsante ed una luce LED che indica lo stato della batteria. Il dispositivo è certificato IPX7: può essere utilizzato con acqua senza alcun problema.

Crediti: Xiaomi

Il prezzo del nuovo rasoio elettrico Xiaomi UniBlade Trimmer è di circa 16,8€ al cambio attuale, ossia 1.499 INR. Il dispositivo è stato presentato sul sito ufficiale Global ed è disponibile all'acquisto in India: teniamo le dita incrociate e speriamo di vederlo anche alle nostre latitudini!

