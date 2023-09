MIUI 14 e Mintnav: è di nuovo polemica per Xiaomi, che risponde

Se avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO e avete come software la MIUI 14, potreste anche voi essere incappati nel problema relativo a Mintnav. Sono diversi mesi, più precisamente da quando la 14esima versione della MIUI ha iniziato a diffondersi su sempre più smartphone, che diversi utenti lamentano questo problema che affligge l'utilizzo di Google Chrome.

Xiaomi, nuova mossa controversa all'interno della MIUI 14 e del browser Chrome

Provando a navigare in rete utilizzando il browser di Google, infatti, questi utenti si ritrovavano inspiegabilmente con la home page cambiata verso il sito di Mintnav. Su di esso si trovano poche informazioni ufficiali, ma fra segnalazioni e screenshot sembrerebbe essere una home page alternativa completa di barra di ricerca Google, scorciatoie a vari siti, meteo, feed delle notizie e pubblicità, con un risultato similare a quello della home del browser MIUI.

I primi utenti che hanno segnalato l'accaduto su forum, social e Reddit si sono subito preoccupati, perché solitamente quando la home del browser cambia senza che l'utente abbia fatto qualcosa è il segnale che si è installato un adware o ancora peggio un malware che cerca di indirizzare l'utente verso siti poco raccomandabili. La verità è però che non si tratta di un virus bensì di un add-on Xiaomi, cioè di un software aggiunto con la MIUI 14 all'insaputa dell'utente. Ed è proprio qui che sorge il primo problema: eseguire una modifica del genere all'insaputa degli utenti, senza alcun tipo di comunicazione e quindi provocando reazioni come quella succitata, è senza ombra di dubbio una pratica scorretta se non ai limite della legalità.

Il secondo problema sorge non appena l'utente prova a cambiare la home page per eliminare il redirect al sito: come segnalato da più persone, anche cambiandolo il problema si ripresenta in quanto rimane salvata in memoria la cartella del Preferito “incriminato”. Tuttavia, negli scorsi mesi alcuni utenti segnalano la sparizione della cartella Mintnav in seguito al roll-out di un non ben precisato aggiornamento di sicurezza; essendo passato del tempo, potrebbe essere accaduto lo stesso col vostro modello, in tal caso la preoccupazione non c'è più. In caso contrario, potete fare riferimento a questa guida dedicata per cancellarne ogni traccia.

Aggiungo una precisazione: vista la natura “ambigua” della faccenda, non è noto se il problema Mintnav affligga solo determinate versioni regionali della MIUI e/o solo determinati modelli. Quello che vi posso dire è che ci sono state segnalazioni anche dall'Italia pertanto non pare un problema confinato a Cina o India e sembrerebbe riguardare anche la MIUI 14 Global e/o EEA ma non ne abbiamo l'assoluta certezza. Fortunatamente, seppur a distanza di molti (troppi) mesi, Xiaomi si è pronunciata ufficialmente, in primis mettendo fine all'ipotesi virus, in secundis spiegando il perché dell'avvenimento. Ecco il comunicato ufficiale:

“Saluti Mi Fan, di recente abbiamo notato che state affrontando un problema con la home page di Chrome passata a Mintnav.com, accaduto in seguito alla partnership tra Xiaomi e Mintnav. Se volete, potete cambiare la home page del vostro browser in qualsiasi momento da le impostazioni di Chrome“

