Xiaomi 13T Pro: risparmia 100€ con questo Coupon Esclusivo (e Redmi Pad SE in regalo)

La casa di Lei Jun ha presentato i suoi nuovi flagship a livello globale: la serie 13T è arrivata in Italia ed è subito acquistabile a prezzo vantaggioso. In particolare, se siete interessati alla versione top di Xiaomi 13T Pro (quella da 16 GB/1 TB) potete ottenere uno sconto di 100€ con il nostro Coupon Esclusivo: un'occasione imperdibile e che anche un tablet in regalo!

Codice sconto Xiaomi 13T Pro: la versione da 16 GB/1 TB scende di 100€ con il nostro Coupon Esclusivo

Crediti: Xiaomi

Con Xiaomi 13T Pro la compagnia cinese ha rinnovato la sua partnership con Leica sia in termini di ottiche che per accorgimenti software (con filtri e funzioni). Il flagship offre una tripla fotocamera con sensore da 50 MP, OIS, teleobiettivo e ultra-wide; il cuore dello smartphone è il Dimensity 9200+ mentre per la batteria abbiamo un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 120W. Sei curioso di saperne di più? Allora dai un'occhiata alla nostra recensione!

Il nuovo Xiaomi 13T Pro è disponibile all'acquisto da pochissimo ma è già possibile risparmiare ben 100€: la promo è valida sulla versione top da 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Basta utilizzate il nostro Coupon Esclusivo GIZ100 per ottenere lo sconto; inoltre acquistando il flagship (fino al 31 ottobre) si riceverà in regalo il tablet Redmi Pad SE! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

