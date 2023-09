Apple lancia la prima Beta di iOS 17.1: tutte le novità

Come ampiamento suggerito dai rumor nelle scorse settimane, Apple è già al lavoro sul primo grande aggiornamento di iOS 17 ed in queste ore ha pubblicato la prima versione beta per gli sviluppatori. A sole due settimane dal lancio ufficiale del nuovo sistema operativo mobile, la compagnia di Cupertino continua ad arricchire l'OS con le funzioni promesse in fase di presentazione.

Con iOS 17.1 arrivano nuove funzioni per Apple Music e miglioramenti per AirDrop

iOS 17 Beta 1 è disponibile da oggi per tutti gli utenti iscritti al Developer Beta Program che sono in possesso di un iPhone compatibile con la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple. Questa prima beta (build 21B5045h) introduce alcune novità per Apple Music, Apple Podcast, AirDrop, Apple Pay e NameDrop: nella lista qui sotto sono elencati tutti i cambiamenti trovati dagli utenti in mancanza di un changelog ufficiale.

Introdotti i brani, album e artisti preferiti su Apple Music

AirDrop adesso funziona anche tramite Internet

In Apple Pay è possibile vedere il saldo del proprio conto bancario (Solo UK)

Risolto un bug che impediva di mostrare l'artwork di un episodio a schermo intero in Apple Podcast

NameDrop funziona anche con Apple Watch

L'indicatore della torcia nell'Isola Dinamica compare anche su iPhone 14 Pro e iPhone 15

Sono ancora tante le funzioni dovranno fare il loro approdo in iOS 17, come per esempio l'app Diario e le playlist collaborative di Apple Music.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le